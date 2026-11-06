Las nerviosas de Rosa Chávez Yacila: herencia y salud mental en Perú

Rosa Chávez Yacila explora en su novela autobiográfica cómo la clase social y la salud mental se entrelazan en la familia Yacila, revelando una realidad poco visible.

La escritora peruana Rosa Chávez Yacila, originaria de Lima, nació en 1988 y creció en el Cono Norte de Lima, un entorno que definió profundamente su perspectiva vital y literaria. Su novela autobiográfica titulada Las nerviosas examina la salud mental desde una óptica clínica y sensible, desentrañando los vínculos ocultos entre la condición social y el bienestar psicológico dentro de su familia.

En este texto, Chávez Yacila reconstruye la vida de su madre y su padre, figuras marcadas por la fatiga extrema y la necesidad de superar obstáculos económicos. La narrativa se centra en la herencia emocional transmitida por frases repetitivas como la afirmación de su madre, Graciela, quien declaraba constantemente que las Yacila eran personas muy nerviosas, un síntoma que la autora conecta con depresión y ansiedad.

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La palabra nerviosas como diagnóstico familiar

Rosa Chávez Yacila utiliza el término nerviosas para indagar en lo que la medicina contemporánea identificaría como padecimientos de ansiedad o depresión, los cuales han permeado la vida de varias mujeres de su clan durante generaciones. El libro se presenta como una investigación íntima donde la hija se pregunta el significado real de esa autodenominación, buscando entender si se trata de una debilidad genética o una respuesta adaptativa a un contexto hostil.

La autora destaca que esta etiqueta familiar funciona como una forma de comunicación no verbal entre madres e hijas, tejiendo una relación que a veces se sostiene precisamente a través del sufrimiento compartido. Al adoptar una postura de curiosidad clínica, la narrativa evita el dramatismo excesivo para exponer cómo el estigma y la falta de vocabulario preciso pueden enmascarar necesidades médicas reales en hogares de clase trabajadora.

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Barreras del sistema de salud peruano

Uno de los ejes centrales de la obra es la crítica al sistema de salud, al que la autora describe como quebrado y fragmentado, dificultando el acceso a tratamientos adecuados para la población marginalizada. Chávez Yacila relata la experiencia de buscar ayuda profesional y toparse con médicos de diversos niveles de competencia, lo que genera una sensación de atrapamiento donde el tiempo y los recursos económicos se agotan sin garantías de mejora.

En una conversación mantenida durante la presentación de su libro en el HAY Festival Arequipa 2026, la escritora señaló que, aunque existe una mayor voluntad social para discutir estos temas, la persistencia necesaria para navegar la burocracia sanitaria es un lujo que muchas familias no pueden permitirse. Este obstáculo estructural convierte la salud mental en una mercancía inaccesible para quienes más la necesitan, perpetuando ciclos de silencio y padecimiento.

Impacto de las redes en la percepción clínica

La autora reflexiona sobre la explosión de la conversación pública sobre salud mental en los últimos años, impulsada por podcasts, líneas de atención y contenidos en Instagram, lo cual ha normalizado ciertos diagnósticos pero también ha generado riesgos. Si bien reconoce que se habla más que hace veinte años, cuando ella comenzó a acudir a psicólogos, advierte sobre los peligros de la desinformación y la automedicación.

Rosa Chávez Yacila expresa su preocupación por la banalización del consumo de antidepresivos y ansiolíticos, comparando erróneamente su uso con la toma de pastillas para la gripe. Esta crítica implica que la democratización del conocimiento psicológico en redes sociales debe ir acompañada de rigor científico, pues la autodiagnóstico ligero puede trivializar condiciones que requieren supervisión profesional rigurosa.

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La salud mental vista desde la pobreza

La recepción de su obra ha sorprendido a la autora por la cantidad de lectores que reconocen sus propias historias familiares, algo que ella no planificó inicialmente, sino que surgió de observaciones acumuladas a lo largo de su vida. En la literatura peruana, el conflicto entre salud mental y precariedad económica es un tema poco explorado, donde el dinero es una constante presencia en los hogares de su clase social.

Chávez Yacila incluso cuestiona si figuras históricas como Santa Rosa de Lima podrían haber experimentado síntomas psiquiátricos en lugar de solo mysticismos, ampliando la reflexión al contexto cultural más amplio. Su narrativa sirve como un puente entre la experiencia privada y la problemática pública, invitando a una comprensión más profunda de cómo la economía moldea la mente.