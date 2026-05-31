Las modelos españolas de los noventa que siguen brillando en la industria de la moda

Nieves Álvarez, Inés Sastre, Laura Ponte, Esther Cañadas y Vanesa Lorenzo son solo algunas de las modelos españolas que siguen siendo referentes en la industria de la moda después de más de dos décadas en activo. A pesar de haber comenzado sus carreras en la década de 1990, siguen siendo figuras destacadas en la pasarela y en las revistas de moda.

El fenómeno de las modelos españolas de los noventa que siguen trabajando como el primer día: de Nieves Álvarez a Laura Ponte . Las grandes firmas cuentan con ellas, los diseñadores las quieren cerca y el público confirma que su poder sigue más que intacto.

Nombres que tocaron la cima de la industria y se mantuvieron ahí durante años de mucho trabajo, presencia y personalidad. Hablamos de una década en la que las modelos españolas dejaron la vara muy alta y que hoy confirman por qué marcaron una época. Incluso, casi, al mismo ritmo que el primer día. Sus trayectorias cobran nueva fuerza gracias a esa nostalgia que tanto nos persigue y que permite conectar con su historia de una forma muy especial.

Nieves Álvarez, Inés Sastre, Laura Ponte, Esther Cañadas y Vanesa Lorenzo vuelven a estar bajo el radar de la industria, pero también del público que las vio convertirse en iconos. No cabe duda, son cinco historias que siguen dando mucho de qué hablar. Nieves Álvarez, desfilando para Stéphane Rolland en la colección Alta Costura otoño/invierno 2025-2026 durante Paris Fashion Week. Ha sido una de las modelos más aclamadas.

Comenzó su carrera como modelo en 1991, después de que unas fotografías realizadas por un amigo de la familia llegaran a la agencia Bookings de Madrid. Y que, claro, poco tiempo después consiguiera su primera editorial de revista y ganara un concurso de modelos. En los 90, trabajó con algunos de los grandes nombres de la industria y, que, en los últimos años, ha cobrado mucha fuerza.

En enero, volvió a subirse a su pasarela durante la Alta Costura Primavera/Verano 2026 en París y, en abril, repitió en, donde el diseñador presentó 80 creaciones entre propuestas nupciales, vestidos de gala y piezas de alfombra roja. Una relación de más de una década que confirma su lugar como una de sus grandes musas. Inés Sastre, desfilando para Simorra en la colección otoño/invierno 2026-2027 durante Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Ha sido un referente para muchas generaciones, que la han visto crecer dentro de la industria y ganarse un lugar privilegiado entre las grandes marcas. Empezó a trabajar cuando todavía era una niña, con un anuncio de McDonald's que la terminó llevando a terminar en la película. Un primer paso que terminó marcando el inicio de su carrera y, poco después, de la victoria del concurso internacional Look of the Year de Elite en 1989.

Inés Sastre, desfilando para Simorra en la colección otoño/invierno 2026-2027 durante Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Hoy por hoy, vive la moda desde otro ángulo, uno más reservado y desde el que ya no necesita demostrar nada. Sus apariciones parecen reservadas únicamente para marcas que encajan con su imagen sobria y elegante. La más reciente tuvo lugar en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026, cuando Laura Ponte, desfilando para Chanel en la colección Otoño/Invierno 2026-2027 durante Paris Fashion Week.

Nunca va a pasar desapercibida. Empezó en la industria a los 19 años, tras ser descubierta por un fotógrafo y ganar poco después el concurso de Elite. Aunque en un principio no tenía intención de dedicarse al modelaje, terminó construyendo una carrera sólida, trabajando para firmas como Valentino y Ralph Lauren, y posando ante fotógrafos como Steven Meisel y Mario Testino. Que destaca allá donde va.

Hoy representa muy bien a esas mujeres que han sabido evolucionar dentro de la moda sin perder su esencia. En los últimos meses, su ha vuelto a situarla en el centro de la conversación, tras desfilar por primera vez para la maison en la Alta Costura primavera/verano 2026 y repetir después en la colección Otoño/Invierno 2026-2027.

Además, en marzo recibió el premio a Mejor Modelo en los Premios L'Oréal Paris, entregado por Nieves Álvarez. Esther Cañadas, desfilando para Lola Casademunt by Maite con la colección Primavera/Verano 2026 durante Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. , originaria de Albacete, está viviendo un regreso muy especial a la industria. En su caso, con una fuerza mucho más magnética, esa misma que la convirtió en uno de los rostros más potentes de los noventa.

Empezó con 15 años en Barcelona, pero su despegue internacional llegó en Nueva York, donde llamó la atención de Steven Meisel después de que el fotógrafo viera unas fotos suyas y quisiera trabajar con ella. Esther Cañadas, desfilando para Carolina Herrera en la presentación Primavera/Verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid. En los últimos años la modelo ha vuelto a ocupar un lugar especial dentro de la moda.

Su imagen estuvo vinculada al desfile de Carolina Herrera en Madrid y, este 2026, volvió a poner su nombre en primer plano durante, donde abrió y cerró el desfile primavera/verano 2026 de Lola Casademunt by Maite. Hoy, además, sigue representada por agencias internacionales en Nueva York, Milán, Londres, Barcelona y Hamburgo, demostrando que su presencia sigue tan vigente como siempre





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