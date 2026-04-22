Las mejores letras en español: Un viaje a través de la música y la emoción

El Instituto Cervantes de Madrid acoge una exposición gratuita que reúne manuscritos originales de 42 canciones emblemáticas en español, desde los años sesenta hasta la actualidad, ofreciendo una visión íntima del proceso creativo de artistas como Amaral, Antonio Vega y muchos otros.

“Quiero vivir / Quiero gritar / Quiero sentir / El universo sobre mí / Quiero correr en libertad / Quiero encontrar mi sitio”. Este estribillo pertenece a la emblemática canción El universo sobre mí del grupo Amaral , incluida en su álbum Pájaros en la cabeza (2009).

La letra explora temas de pérdida de la inocencia y la soledad urbana. Curiosamente, la canción originalmente se titulaba Déjame entrar, como se evidencia en los borradores manuscritos del dúo, Eva Amaral y Juan Aguirre, expuestos en el Instituto Cervantes de Madrid. Esta exposición, titulada Las mejores letras en español, presenta 42 manuscritos de canciones desde los años sesenta hasta la actualidad, ofreciendo una ventana al proceso creativo de artistas españoles de diversos géneros.

La muestra, de acceso gratuito hasta el 21 de junio, incluye letras escritas a mano en cuartillas, cuadernos y cartulinas, acompañadas de breves explicaciones y códigos QR que enlazan a las canciones en Apple Music, donde algunos artistas o sus familiares comparten anécdotas sobre su composición. Eva Amaral describe El universo sobre mí como una búsqueda del propio lugar en el mundo y una reconexión con la intensidad de la vida infantil.

La iniciativa surgió en enero, y los organizadores contactaron con artistas y sus herederos para obtener los manuscritos originales. La exposición, organizada por el Cervantes y Apple Music con motivo del Día Internacional del Español, ofrece una experiencia emocional a través de la música española. Entre los artistas representados se encuentran figuras icónicas como José Luis Perales, con ¿Y cómo es él?

, originalmente destinada a Julio Iglesias; Mari Trini (Dos errantes); Joaquín Sabina (Que se llama Soledad); Víctor Manuel (España camisa blanca); Miguel Ríos (Vuelvo a Granada); Antonio Vega (El sitio de mi recreo); La Oreja de Van Gogh (La playa); Vetusta Morla (Puñalada trapera); Nacho Vegas (Tiempo de lobos); Nacho Cano (Hoy no me puedo levantar); Rozalén (Entonces); Pau Donés (Te miro y te tiemblo); Luz Casal (Me voy a permitir) y Arde Bogotá. La canción más reciente de la exposición es Instrucciones, de Arde Bogotá, perteneciente a su próximo álbum.

Carlos Vega, hermano de Antonio Vega, compartió recuerdos sobre el proceso creativo de su hermano, destacando la espontaneidad con la que surgió El sitio de mi recreo, una letra que define su personalidad. La exposición exhibe tanto la letra pasada a limpio como borradores con anotaciones de colores de Antonio Vega, revelando su enfoque experimental y la importancia del sonido de las palabras en sus composiciones.

El proceso creativo de cada artista se manifiesta en los manuscritos: la letra casi de pendolista de Miguel Ríos, los tachones de Xabi San Martín de La Oreja de Van Gogh, la letra grande de Manolo García y la diminuta de Rozalén. Miguel Aute recordó cómo su padre, Luis Eduardo Aute, buscaba la inspiración en su despacho, trabajando hasta que consideraba que letra y música estaban en armonía.

La exposición incluye Mojándolo todo de Luis Eduardo Aute, acompañada de dibujos infantiles de su hija. La muestra permite vislumbrar la personalidad y el proceso creativo de cada autor, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la música y la literatura en español. La exposición no solo celebra las letras, sino también la historia y el contexto cultural que las rodea, invitando a la reflexión sobre el poder de la música para conectar con las emociones y experiencias humanas.

La iniciativa subraya la riqueza y diversidad de la música en español, destacando su capacidad para trascender generaciones y fronteras





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