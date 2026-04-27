Las mejores cuentas nómina con regalo y remuneración en abril de 2026

Descubre las cuentas nómina que ofrecen las mayores recompensas en efectivo, regalos y tipos de interés en abril de 2026. Compara las opciones de ING, ABANCA, imagin, Caixabank, B100, Openbank, Bankinter y Trade Republic para optimizar tus ingresos.

Domiciliar el salario es un proceso generalmente sencillo y sin mayores complicaciones. La mayoría de los trabajadores ya cuentan con una cuenta bancaria y solo necesitan proporcionar sus datos al departamento de Recursos Humanos para que sus ingresos mensuales sean depositados directamente.

Sin embargo, los bancos han desarrollado un producto específico para esta necesidad: la cuenta nómina. Al elegir una cuenta nómina, es crucial que el trabajador preste atención a diversas características ofrecidas por cada entidad para optimizar su decisión. Aspectos como la existencia de comisiones, la facilidad de gestión online y los tipos de interés asociados al servicio son fundamentales. Estos tipos de interés, ya sean aplicados a préstamos o a depósitos, influyen directamente en la rentabilidad de la cuenta.

Además del Tipo de Interés Nominal (TIN), que representa el coste de la financiación o la remuneración del depósito, es importante considerar la Tasa Anual Equivalente (TAE). La TAE incluye todos los gastos asociados al servicio, como las comisiones de apertura o cancelación, proporcionando una visión más completa del coste real del producto. Esta métrica es especialmente útil para comparar diferentes ofertas y determinar cuál resulta más beneficiosa a largo plazo.

No todas las cuentas nómina implican un coste adicional; muchas ofrecen una remuneración al cliente por domiciliar su nómina. En abril de 2026, la comparadora de precios Kelisto ha identificado varias cuentas que ofrecen recompensas atractivas por este servicio.

Entre ellas, ING ofrece hasta 400€ en efectivo, ABANCA hasta 500€ o 185€ en efectivo, imagin hasta 250€ o 150€ en efectivo junto con un cupón de Facilitea de hasta 400€, y Caixabank ofrece un año de suscripción a Movistar Plus+, hasta 250 o 150€ en efectivo, una Smart TV Samsung o un Smartphone Samsung Galaxy. Es importante destacar que la información proporcionada se basa en datos recopilados de las páginas web de las entidades y que las ofertas están disponibles a través de Kelisto.es, con la participación de bancos que han aceptado tener presencia en este medio.

La fecha de finalización de la promoción de Caixabank no se ha especificado a petición de la entidad. Además de las cuentas nómina con regalo en efectivo, existen opciones que ofrecen una remuneración directa a través de tipos de interés. B100- Cuenta Health ofrece un TIN del 2.96% y una TAE del 3.00%, mientras que Openbank ofrece una Cuenta Remunerada con un TIN del 2% durante 12 meses y una TAE del 2.02%.

Bankinter, con su Cuenta Digital, presenta un TIN del 1.98% y una TAE del 2%. Trade Republic ofrece una Cuenta Trade Republic con un TIN del 2.00% y una TAE del 2.02%. ING, en combinación con la Cuenta Naranja, ofrece un TIN del 0.995% y una TAE del 1%, y ABANCA, con su Cuenta Remunerada, ofrece un TIN del 2% durante 12 meses y una TAE del 2%.

Estas opciones permiten a los trabajadores obtener un rendimiento adicional sobre sus ingresos simplemente por domiciliar su nómina. La información sobre estas cuentas con remuneración también proviene de Kelisto.es, con datos actualizados al 27 de abril de 2026, y se limita a las ofertas disponibles a través de su plataforma, comercializadas por bancos colaboradores. Es importante tener en cuenta que EL MUNDO, en calidad de afiliado de Kelisto, recibe una comisión por la recomendación de estos contenidos





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