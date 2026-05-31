Las juventudes del PSOE proponen abandonar la OTAN, desafiando la postura oficial del partido

Los jóvenes socialistas sugieren que España se plantee salir de la Alianza Atlántica y crear un Ejército europeo, en contra de la posición del Gobierno de Pedro Sánchez.

La resolución aprobada por las juventudes del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) ha generado un intenso debate político en España. En su documento, los jóvenes socialistas proponen que el país se plantee la posibilidad de abandonar la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ), una postura que contrasta frontalmente con la posición oficial del partido y del Gobierno de Pedro Sánchez, que siempre ha defendido la permanencia en la Alianza.

La propuesta, que fue aprobada en el marco de un congreso juvenil, incluye la creación de un Ejército europeo como alternativa a la dependencia de Estados Unidos. Los jóvenes critican que la OTAN ha favorecido los intereses de Washington, especialmente bajo la influencia de Donald Trump, y consideran que Europa debe tener su propia defensa.

Aunque el texto inicial era más contundente, finalmente se suavizó la redacción, cambiando la palabra 'defender' por 'plantear', lo que indica una intención de abrir el debate sin llegar a una ruptura inmediata. El contexto de esta propuesta es relevante. España es miembro de la OTAN desde 1982, y su pertenencia ha sido respaldada por todos los gobiernos democráticos, incluido el actual.

Pedro Sánchez ha calificado a España como 'un socio leal' dentro de la Alianza, y el Ministerio de Defensa ha reiterado el compromiso con las obligaciones adquiridas. Sin embargo, entre las bases socialistas, especialmente entre los más jóvenes, existe una corriente crítica que cuestiona el papel de la OTAN en el escenario global. La guerra en Ucrania y la creciente tensión con Rusia han reabierto el debate sobre la seguridad europea, y algunos sectores abogan por una mayor autonomía estratégica.

La propuesta de las juventudes del PSOE se enmarca en esta tendencia, aunque choca con la realidad de que la defensa europea sigue dependiendo en gran medida del paraguas nuclear estadounidense. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular y Vox han criticado duramente la iniciativa, acusando a los socialistas de poner en riesgo la seguridad nacional. Incluso dentro del PSOE, voces destacadas han mostrado su desacuerdo.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó pronunciarse directamente, pero fuentes de Ferraz señalaron que la postura oficial del partido no ha cambiado. Para los jóvenes socialistas, sin embargo, su propuesta es un punto de partida para un debate necesario sobre el futuro de la defensa en Europa. La resolución final subraya la necesidad de un tratado de defensa entre los miembros de la Unión Europea, con un mando unificado y recursos compartidos.

Esta idea no es nueva, pero ha cobrado fuerza tras el Brexit y la actitud errática de la administración Trump. El documento también incluye críticas a los gastos militares y la falta de transparencia en las operaciones de la OTAN. Históricamente, el debate sobre la pertenencia a la OTAN ha sido recurrente en la izquierda española. Durante los años ochenta, el PSOE de Felipe González promovió un referéndum para la permanencia en la Alianza, que finalmente se aprobó con condiciones.

Desde entonces, el partido ha mantenido una postura atlantista, aunque con matices. La actual propuesta juvenil revive aquellas discusiones, pero en un contexto geopolítico muy diferente. La Unión Europea busca definir su propia política de defensa, y países como Francia han impulsado iniciativas de autonomía estratégica.

Sin embargo, la mayoría de los estados miembros siguen viendo a la OTAN como el pilar fundamental de su seguridad. En España, además, la presencia de bases militares estadounidenses y el papel del país en el flanco sur de la Alianza añaden complejidad al asunto. En conclusión, la propuesta de las juventudes del PSOE, aunque simbólica, refleja un sentir creciente en una parte de la izquierda europea.

La cuestión de la soberanía defensiva de la UE está lejos de resolverse, y España se encuentra en una encrucijada entre su lealtad atlántica y las aspiraciones de una Europa más independiente. El debate está abierto, y habrá que seguir de cerca cómo evoluciona la posición del partido en los próximos meses. Por ahora, el Gobierno mantiene su rumbo, pero la presión interna podría intensificarse.

La resolución aprobada por los jóvenes socialistas es un llamado a la reflexión sobre el modelo de seguridad colectiva, en un momento en que las alianzas tradicionales están siendo cuestionadas desde diversos frentes. La respuesta del PSOE y del Ejecutivo será clave para determinar si esta iniciativa se convierte en un punto de inflexión o queda en una mera declaración de intenciones





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