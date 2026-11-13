Las hijas de la criada lidera Netflix en España una semana tras su estreno

La adaptación de la novela ganadora del Premio Planeta de Sonsoles Ónega se consolida como el título más visto en España en su primera semana en la plataforma.

La serie Las hijas de la criada ha logrado un éxito rotundo al posicionarse en el número uno de las listas de reproducción más vistas en España durante su primera semana completa en la plataforma Netflix . Esta adaptación televisiva, producida por Buendía Estudios Canarias , se basa en la novela homónima de la reconocida periodista y presentadora Sonsoles Ónega , obra que fue galardonada con el prestigioso Premio Planeta.

Historia de venganza y luchas de poder

La narrativa se desarrolla a principios del siglo XX y se centra en la vida de dos niñas, Clara y Catalina , quienes nacen simultáneamente en el pazo de Espíritu Santo. La trama expone la cruda realidad social de la época: Clara es hija de Renata , una de las sirvientas del hogar, mientras que Catalina pertenece al matrimonio formado por don Gustavo y doña Inés Valdés . Una venganza inesperada altera el destino de ambas familias para siempre.

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El relato explora temas profundos como el amor, el desamor y la incansable búsqueda de la verdad, elementos que conquistaron al jurado que otorgó el reconocimiento literario a Sonsoles Ónega . La protagonista, doña Inés , debe enfrentarse a situaciones de dolor, abandono y intensas luchas de poder para proteger su estatus y su linaje.

Estrategia de estreno en múltiples plataformas

La trayectoria de este proyecto televisivo ha sido meticulosa antes de llegar a la plataforma de streaming global. Inicialmente, el programa se estrenó en Atresplayer en noviembre de 2025, estableciendo una base de audiencia sólida. Posteriormente, en septiembre de 2026, se emitió el primer capítulo de manera presencial en Antena 3 , lo que amplificó su visibilidad antes de su despliegue masivo.

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La llegada de la serie a Netflix ha generado un impacto inmediato en los espectadores, quienes han valorado positivamente la adaptación de la obra literaria. La producción ha logrado capturar la atención del público hispano parlante con una propuesta que combina el drama histórico con la intriga familiar.

Consolidación del éxito en la plataforma digital

La decisión de Netflix de incluir Las hijas de la criada en su catálogo ha permitido que el contenido alcance una relevancia cultural significativa. La serie no solo ha liderado las tablas de clasificación durante los primeros siete días, sino que también ha mantenido su posición dominante, demostrando la fuerza de la marca editorial de Sonsoles Ónega .

Este logro posiciona a la producción como un referente en la industria del entretenimiento español, destacando cómo la literatura contemporánea puede trascender al medio audiovisual con altos estándares de calidad. La combinación de una narrativa bien estructurada y una producción cuidada ha resultado en una experiencia de visualización que resuena con la audiencia actual.

Perspectivas futuras para la franquicia

El éxito comercial y crítico sugiere que la historia de Clara , Catalina y sus familias tiene mucho más que ofrecer. Los espectadores continúan expectantes por descubrir cómo evolucionan las relaciones entre los descendientes de Renata y doña Inés Valdés . La plataforma ha confirmado la permanencia de la serie en el top 1, indicando que el interés por conocer el desenlace final sigue intacto.

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Esta trayectoria refuerza el valor estratégico de las adaptaciones de bestsellers literarios en el ecosistema de streaming. La colaboración entre Buendía Estudios Canarias y los medios de comunicación tradicionales como Atresplayer y Antena 3 ha demostrado ser un modelo efectivo para maximizar el alcance de las producciones nacionales.