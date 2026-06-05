Las grandes cadenas hoteleras familiares españolas avanzan en sus planes de sucesión generacional

Barceló, RIU y Fuerte Group incorporan a la cuarta generación en puestos directivos y regulan el proceso con estatutos y consejos de familia para asegurar una transición ordenada y preservar el legado empresarial.

Las principales cadenas hoteleras familiares de España, como Barceló , RIU y Fuerte Group , están inmersas en procesos de sucesión generacional para transferir el control a la cuarta generación.

Este fenómeno refleja una tendencia creciente en el sector, donde las empresas familiares buscan preservar su legado mientras se adaptan a los nuevos desafíos del mercado. En el caso de Barceló, Marta Barceló, presidenta de Crestline Hotels & Resorts (gestora del Grupo Barceló en Estados Unidos), representa a la cuarta generación que asumirá puestos directivos, con un horizonte establecido para 2031 cuando se jubile la actual dirección.

Por su parte, RIU ha incorporado a Naomi Riu, directora financiera y directora ejecutiva de operaciones del Índico, mientras que Fuerte Group cuenta con Marta Álvarez Luque como directora general asociada de la división hotelera en Europa. Estas jóvenes ejecutivas destacan la importancia de prepararse desde una edad temprana, pasando por distintos departamentos de la empresa, para comprender el negocio y valorar el trabajo de los empleados.

Marta Barceló señala que en su familia "no hay verano sin pasar por recepción", describiendo cómo todos los miembros han trabajado en áreas como camarería, cocina, recepción y servicios técnicos. Este enfoque busca evitar que sean percibidos simplemente como "hijos de" y ganar credibilidad dentro de la organización. Naomi Riu coincide en que experiencias en puestos "duros" como el de camarera de piso enseñan a valorar el esfuerzo del personal.

Uno de los mecanismos clave para facilitar la transición es la creación de un consejo de familia, que ayuda a los miembros a mantenerse unidos y a definir su participación en la empresa, incluso si no todos desarrollan su carrera profesional en ella. En Barceló, la cuarta generación ya mantiene reuniones periódicas para fomentar el diálogo y conocer las distintas perspectivas. En RIU, el consejo de familia es fundamental para estructurar la sucesión.

En Fuerte Group, el órgamo de gobierno convive con distintas generaciones: la primera, representada por Isabel Mª García como presidenta honorífica; la segunda, compuesta por cinco hermanos; y la tercera, ya en gestión. Simón Pedro Barceló, presidente ejecutivo del Grupo, enfatiza la necesidad de un proceso reglado que ofrezca seguridad y estabilidad a todos los accionistas.

Los estatutos de la sociedad establecen límites de edad: las funciones ejecutivas se pueden ejercer hasta los 65 años (él cumplirá esa edad en 2031), el límite para ser presidente son los 70 años y se puede permanecer en el consejo hasta los 75 años. Esto evita que las sucesiones se conviertan en algo "eterno" y marca un "reloj" que mete presión a los jóvenes pero garantiza una transición ordenada.

Barceló subraya que un proceso planificado permite enfrentarse a eventos inesperados, como la muerte prematura de un líder, algo que la segunda generación sufrió con la pérdida repentina del abuelo. En cuanto a la estrategia empresarial, las cadenas están reforzando su modelo de franquicias para crecer, como hacen Meliá, Minor, Sercotel y Axel.

Además, buscan atraer y retener talento externo creando una empresa atractiva para trabajar,empoderando a los equipos y eliminando barreras entre departamentos. La preocupación es encontrar profesionales comprometidos con un proyecto común, no solo "mercenarios". Aunque las jóvenes directivas reconocen que cada compañía parte de puntos distintos y la complejidad aumenta con el número de familiares, coinciden en la importancia de preservar el legado adaptándose a los cambios.

Simón Pedro Barceló resume: "Los que se tienen que ir se tienen que ir y los que llegan, hacerlo con la máxima responsabilidad y respeto a los que les precedieron". Este enfoque busca que la transición no sea traumática y que la empresa mantenga su rumbo.

Por último, cabe mencionar que el Grupo Barceló obtuvo un beneficio un 4% mayor en 2025 y repartió 80 millones de euros en dividendos, lo que refleja la buena salud financiera de la compañía en medio de este proceso de cambio generacional





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