Las familias de las víctimas del franquismo recuperan los restos de sus seres queridos

Después de años de lucha, las familias de diez víctimas fusiladas por el franquismo en Paterna han podido recuperar los restos de sus seres queridos.

Después de años de lucha, las familias de diez víctimas fusiladas por el franquismo en Paterna han podido recuperar los restos de sus seres queridos, permitiéndoles descansar junto a los suyos.

Entre ellos está el abuelo de Neus, afiliado a UGT, fusilado en 1940. Las familias han despejado dudas y han podido iniciar el duelo que sus antepasados no pudieron. José Martí relata cómo su madre y tías visitaban el lugar cada año. Desde 2018, las familias han trabajado en este proceso, y ahora, con emoción y unión, recuperan las historias de sus seres queridos, aunque aún queda camino para dar dignidad a más víctimas.

Muchos años desde que comenzaron el proceso. Desde que iniciaron un camino para que sus familiares, para que esas víctimas, pudieran descansar junto a los suyos. Ahora, tras mucho tiempo de lucha, por fin se hace justicia. Por fin hay familias que han recuperado a sus seres queridos.

Es el caso del abuelo de Neus, afiliado aque, como dicen, sus familiares no pudieron. Así lo expresa José Martí, quien habla de cómo su tío, por defender el país, fue fusilado. Sabían dónde estaba, para traerle flores, ha contado sabiendo que, por fin, puede recoger los restos de su familiar. Pueden hacer tras un proceso largo que comenzó en 2018.

Es la primera vez que van a poder tener en sus brazos a sus abuelos, cuenta María Navarro, representante de las familias de la fosa 26. Y es que ha sido un acto de emoción. De una emoción inmensa en el que la unión ha sido la gran protagonista. Que vuelven a recuperar las historias de todos ellos.

Sus historias. Unas que todavía tienen mucho que contar, pues aún queda un largo camino por recorrer para poder dar dignidad a todos aquellos que están enterrados en esas fosas comunes





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Franquismo Víctimas Familias Restos Dignidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reuniones: de agujero negro a sistema nervioso de la empresaLas reuniones -sobre todo las inútiles- han sido desde siempre el símbolo perfecto de la ineficiencia corporativa y uno de los ladrones de tiempo más temidos en las compañías....

Read more »

Las Banderas Azules impulsan el turismo prémium en las costas españolasEspaña vuelve a liderar el ránking internacional de Banderas Azules con 677 playas reconocidas, además de 111 puertos deportivos y seis embarcaciones turísticas. El distintivo,...

Read more »

Apoyo unánime de las leyendas del Real Madrid a Florentino Pérez de cara a las eleccionesLas leyendas del Real Madrid muestran su respaldo a Florentino Pérez en la antesala de las elecciones presidenciales, con mensajes de Doncic, Pepe, Casemiro y otros.

Read more »

El Gobierno desactiva las rebajas energéticas del plan anticrisis y mantiene las ayudas a los carburantesEl Ejecutivo da por finalizada la rebaja del IVA para la luz y el gas a partir del 1 de junio, mientras prolonga las bonificaciones para los combustibles de transporte por una inflación still elevada. Se inicia una fase de evaluación y consultas para definir medidas posteriores al 30 de junio.

Read more »