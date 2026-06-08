Las declaraciones del papa en España desatan polémica por acusaciones de hipocresía en materia de migración y diálogo interreligioso

Los discursos del papa León XIV durante su visita a España han generado una ola de críticas en redes sociales, donde se le acusa de promover la acogida de migrantes y el diálogo con el Islam sin aplicar esos principios en el Vaticano. La reacción ultraderechista destaca la percepción de una doble moral.

El papa León XIV realizó una visita apostólica a España en la que varios de sus discursos han generado una intensa controversia, especialmente entre los sectores de ultraderecha y en redes sociales .

Sus llamamientos a la acogida de migrantes, al diálogo interreligioso con el Islam y a una solidaridad activa han sido recibidos con respuestas inmediatas y a menudo hostiles. Numerosos usuarios en plataformas digitales acusan al pontífice de hipocresía, argumentando que promueve políticas de inmigración y apertura para Europa mientras no aplicaría los mismos principios dentro de los territorios del Vaticano.

Algunas publicaciones señalan la falta de refugiados acogidos en la Ciudad del Vaticano, el supuesto carácter homogéneo de su población o la existencia de muros, para cuestionar la coherencia de su mensaje. Las críticas se extienden a la percepción de que sus palabras responden a un pacto con el gobierno español o constituyen una mera propaganda.

Se repiten constantemente demandas irónicas como que el papa debería acoger personalmente a migrantes en sus palacios o predicar en La Meca si realmente cree en el diálogo. Los comentarios, cargados de ironía y en ocasiones de insultos, reflejan un debate polarizado en el que el liderazgo moral del papa es puesto a prueba frente a sus propias palabras y acciones percibidas





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