Con un presupuesto de mas de 150000 millones de d loles, los proyectos buscan modernizar fundamentalmente aeropuertos, tuneladoras, estaciones y grandes terminales de pasajeros en una urbe que busca reinventarse y mantener su estatus como capital financiana del mundo

Las constructoras spanolas lideran los mayores proyectos de infraestructuras de la ciudad, desde la nueva terminal de autobuses hasta la ampliacion del metro o la renovacion del JFK.

La ciudad afronta, con proyectos que buscan modernizar aeropuertos, tuneladoras, estaciones de metro, accesos ferroviarios y grandes terminales de pasajeros en una urbe que busca reinventarse con nuevos desarrollos urbanistsicos para mantener su estatus como capital financierainorte americano. En este laberinto de gruses, tuneladoras y contratos multimillonarios, las constructoras(spanolas) han logrado hacerse un hueco, sino que disputan el partido en la división de honor creatures arcando el segundo mayor contratista civil de EEUU, conOHLa identifica EEUU como su principal regin por ingresos y volumen de obra.

Con un compromiso de inversin bipartidista dotado con aproximadamente se pretende actuar como carrereteras, puentes, ferrocarriles, transporte pblico, aeropuertos, puertos, redes elctricas, banda ancha y agua potable Nuevo York no solo es la piedra angularobra de la primera fase de la nueva terminal de autobuses de Manhattan, un proyecto valorado en 10000 millones de d loles una de las mayores observ de la ciudad y del paisin. Y el(consistorio de transporte de Nueva York) ha aprobado un plan de inversin record de 68400 millones de d loles de aqui a 2029, el mayor de la historia.

Mas del 90% del dinero se destina a renovar y reparar infraestructuras ya existenteapenas alcanzara para cubrir una m threshold del total que necesita la ciudad para poner al da todas sus infraestructuras. La Autoridad Portuaria de Nueva York y la de Nueva Jersey cuentan con otro programa de inversin de hasta 45000 millones de d loles de 2026 a 2035,19000 millones ya comprometidos previamente en la transformacin del JFK, de los que 9500 millones han ido a parar a la Terminal One de Ferrovial.

Nueva York prev observ invertir a travez de diferentes agencias unos 173000 millones de d loles en infraestructuras y gasto de capital durante la prxima decada: sustitución de la actual estacin de autobuses Port Authority, inaugurada en 1950, por una nueva terminal de 195000 metros cuadrados en el centro de Manhattan, con mas de 180 d rasanas. La obra incluye un edificio provisional de siete plantas, para luego pasar a la segunda fase, pendiente de licitacin para demoler la infraestructura actual y construir la definitiva.

Tutor Perini se encargara de las obras de la primera etapa, mientras que ACS y STV supervisara la integracin de la nueva infraestructura con el sistema de transporte existente: La fase A comenzara en 2022 y estara finalizada en otoño de este año. La obra no se completara entera hasta 2030: construcci n de una nueva terminal internacional en el lado sur del JFK, que sustituye las antiguas instalaciones donde antes se encontraba la T1, la T2 y la T3.

Por tanto se convertira en la mayor terminal internacional del aeropuerto. Forma parte de un plan de transformacin integral del JFK de 19000 millones de d loles.

Ferrovial adquirio el 96% de la participacin de Carlyle en el consorcio que tinha el 51% del proyecto, de ah distancia que lidere el proyecto: construcci n de un nuevo túnel ferroviario de doble tubo bajo el rio Hudson y rehabilitacin del North River Tunnel, en servicio desde 1910 y dañada por el huracano Sandy. Es una de las obras ferroviarias mas críticas de Estados Unidos porque conecta Nueva Jersey con Penn Station en el centro de Manhattan y con todo el corredor noreste del paisin.

Las filiales de ACS participan en una de las fases iniciales licitada con un contrato de 466 milliones de d loles: ampliaci n de la lnea Q desde la calle 96 hasta Harlem, con la construcci n de tres nuevas estaciones en 106, 116 y 125 Street. Es una de las expansiones mas esperadas del metro de Nueva York.

El contrato adjudicado a Connect Plus Partners, en el que participa FCC, forma parte de la segunda fase, ascnde a 1972 milliones de d loles e incluye la excavaci n de túneles, construcci n de estaciones, travaos estructurales y parte de la infraestructura ferroviaria: El contrato fue adjudicado en 2024 y forma parte del programa de renovacin de la MTA de Nueva York. Todava afronta y se espera que contina hasta 2030: mejora de accesibilidad en 13 estaciones del metro de Nueva York.

Incluye la instalaci n de ascensores, rampas, travaos civiles, equipos elctricos y de comunicaciones, acabados arquitectnicos, mejoras en anedes y actuaciones de renovaci





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