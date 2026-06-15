Las bolsas asiáticas se disparan tras el anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Los principales índices bursátiles de Asia registran subidas generalizadas, con el Kospi de Seúl liderando las ganancias tras el acuerdo que prevé la reapertura del Estrecho de Ormuz y la caída del precio del petróleo.

Las bolsas asiáticas registran subidas generalizadas este lunes, superando en algunos casos el cinco por ciento, impulsadas por el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Este pacto, que según fuentes oficiales será firmado el próximo 19 de junio en una ciudad suiza, contempla el cese de hostilidades y la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo. La noticia desencadenó una ola de optimismo en los mercados financieros de la región, con el índice Kospi de Seúl disparándose un 5,73% hasta las 8.589,26 unidades, el Nikkei de Tokio avanzando un 5,41% y la Bolsa de Shanghái registrando una subida más modesta del 0,6% en la apertura.

En paralelo, el precio del petróleo Brent experimentó una caída superior al cuatro por ciento en la cotización asiática, situándose en 83,27 dólares por barril, reflejando la expectativa de una mayor oferta energética una vez se normalice el tránsito por el estrecho. Los analistas señalan que este movimiento bursátil responde a la reducción del riesgo geopolítico en Oriente Medio, un factor que históricamente ha presionado al alza los precios del crudo y generado incertidumbre en los mercados globales.

El acuerdo, cuyo contenido completo aún no se ha divulgado, promete estabilizar una región vital para la economía mundial y podría tener efectos multiplicadores en sectores como el transporte marítimo y la industria petrolera. Esta reactivación de los mercados asiáticos contrasta con la cautela mostrada en otras plazas, y subraya el impacto inmediato que las noticias geopolíticas pueden tener en la valoración de activos.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump confirmó que está listo para firmar el pacto con Irán en las próximas horas, aunque sus declaraciones también incluyeron críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien acusó de haber "perdido el juicio" por un ataque reciente en Beirut, lo que añade una capa de tensión política adicional a la narrativa del acuerdo. Este escenario dinámico ilustra cómo los eventos diplomáticos pueden reconfigurar rápidamente las expectativas de inversión y la volatilidad en los mercados internacionales, con los inversores atentos a cualquier desarrollo que pueda alterar el suministro energético global o las relaciones comerciales





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