Las Big Four degradan a sus socios para concentrar beneficios

KPMG y EY están reduciendo el estatus de sus socios sénior a 'socios asalariados' para concentrar los beneficios en los profesionales de mayor rendimiento, marcando un cambio en la tradicional garantía de un puesto de por vida en estas firmas.

La práctica de ascender a socio en las grandes firmas de contabilidad británicas, conocidas como las Big Four , solía ser sinónimo de estabilidad laboral y altos ingresos.

Sin embargo, esta garantía parece estar desvaneciéndose. KPMG y EY han comenzado a implementar una estrategia discreta de 'degradación' de sus socios, con el objetivo de concentrar los beneficios entre aquellos profesionales que demuestran un rendimiento superior. Esta práctica implica la exclusión de miembros de la sociedad de participación –los socios sénior que poseen la firma y comparten sus beneficios– y su reubicación en puestos de 'socios asalariados'.

Tradicionalmente, la pérdida del estatus de socio solo ocurría al abandonar la firma, generalmente por jubilación. No obstante, la creciente presión para optimizar la distribución de beneficios ha impulsado la introducción de la categoría de 'socio asalariado' en los últimos años. Este sistema se diseñó inicialmente como una herramienta para retener talento directivo, ofreciendo el título de socio sin el acceso a los beneficios compartidos, lo que ha generado críticas por una supuesta 'inflación de títulos'.

KPMG, donde la remuneración promedio de los socios con participación en el capital alcanzó las 880.000 libras el año pasado, ha notificado a algunos socios su transición a la categoría de socio asalariado, según revelan seis fuentes internas. Este movimiento representa un cambio significativo con respecto a la práctica anterior de solicitar la jubilación anticipada a los socios sénior con bajo rendimiento, una costumbre común en el sector.

Una fuente describe cómo algunos socios fueron convocados a reuniones presentadas como evaluaciones de carrera, pero que en realidad tenían como objetivo reducir el número de socios con participación en el capital. Algunos de estos socios optaron por renunciar antes que aceptar la degradación, sintiéndose sorprendidos tras recibir evaluaciones positivas y sin tener la oportunidad de mejorar su desempeño.

EY, por su parte, también ha degradado a un pequeño número de socios con participación en el capital a puestos asalariados desde que introdujo esta categoría en 2022, según tres personas familiarizadas con la situación. Esta práctica no se limita al sector de la contabilidad; firmas como Goldman Sachs y bufetes de abogados también gestionan cuidadosamente la composición de sus altos cargos, reduciendo la participación de los socios con bajo rendimiento para proteger la rentabilidad.

Las Big Four – Deloitte, EY, KPMG y PwC – se enfrentan a una presión cada vez mayor para mantener altos los beneficios de sus socios, al mismo tiempo que lidian con una desaceleración en la demanda de servicios de consultoría. En KPMG, el porcentaje de beneficios asignado a cada socio se determina en función del número de 'unidades' que se le asignan.

Bajo el liderazgo del actual CEO, Jon Holt, la firma ha reasignado estas unidades, priorizando la captación de nuevos clientes sobre la antigüedad. Algunas fuentes comentan que algunos socios se habían vuelto 'un tanto arrogantes', esperando aumentos anuales en su participación, y se sorprendieron al enterarse de que sus unidades podrían reducirse.

El término 'Huncs' (socios con alto volumen de operaciones y sin clientes) se ha utilizado internamente para describir a aquellos socios que poseen participaciones significativas pero no generan ingresos por honorarios. Desde la llegada de Holt en 2021, KPMG ha aumentado sus ganancias por socio, superando a PwC y EY por primera vez en más de una década. Los ascensos a socios con participación accionarial en las Big Four han alcanzado su nivel más bajo en cinco años en 2025.

KPMG también ha impulsado sus ganancias al limitar los ascensos a esta categoría entre 2021 y 2023, reduciendo su sociedad a su tamaño mínimo en más de dos décadas. KPMG Reino Unido ha declarado que planea crear más de 200 nuevos puestos en su sociedad, incluyendo tanto socios asalariados como socios con participación accionarial, y que espera realizar más promociones en el próximo ejercicio fiscal, enfatizando que todos los socios son evaluados en función de su rendimiento





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