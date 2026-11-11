Las bebidas deportivas de Coca-Cola: ¿qué opción elegir para el rendimiento?

Conoce las ventajas y desventajas de cada versión de Coca-Cola para deportistas y descubre por qué el agua sigue siendo la mejor opción para entrenamientos moderados.

Si eres un deportista en busca de una bebida que te ayude a rendir al máximo, es posible que hayas preguntado: ¿qué opción elegir entre Coca-Cola, Coca-Cola Zero y Coca-Cola Light?. Aunque estas bebidas pueden parecer similares, tienen efectos nutricionales diferentes que influyen en la elección adecuada. En este artículo, descubrirás las ventajas y desventajas de cada versión para deportistas y entenderás por qué el agua sigue siendo la mejor opción para entrenamientos moderados.

¿Qué aporta cada versión de Coca-Cola?

Una lata de 330 ml de Coca-Cola tradicional contiene aproximadamente 35 gramos de azúcar y 139 calorías. Estos hidratos de carbono proporcionan energía rápida, pero no es la única bebida deportiva que puedes elegir. Su contenido en azúcar favorece un exceso de calorías y aumenta el riesgo de caries y problemas metabólicos cuando se toma habitualmente.

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Las opciones de Coca-Cola Light y Zero

La versión Light sustituye el azúcar por edulcorantes, mientras que la Zero es baja en calorías y azúcar. Ambas bebidas no proporcionan combustible muscular durante el ejercicio, aunque permiten disfrutar de un refresco sin sumar cantidades significativas de azúcar a la dieta. Sin embargo, ambas bebidas no son isotónicas ni bebidas deportivas, por lo que no son la mejor opción para entrenamientos intensos.

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¿Por qué el agua sigue siendo la mejor opción?

El agua es la mejor opción para la hidratación deportiva debido a su capacidad para reponer líquidos y minerales durante el ejercicio. Además, no contiene azúcar ni calorías, lo que la hace una opción más saludable que otras bebidas deportivas. Si buscas una bebida para entrenar, el agua es tu mejor opción, especialmente si es una sesión corta o moderada. Sin embargo, si te enfrentas a una sesión larga o de alta intensidad, una bebida deportiva específicamente diseñada para reponer líquidos y energía puede ser más adecuada.

No elimines los refrescos de tu vida

Si te gustan los refrescos, no tienes que eliminarlos por completo de tu vida. Sin embargo, es importante entender qué aportan cada una para tomar decisiones informadas sobre tu dieta. Al elegir una bebida deportiva adecuada, debes priorizar una buena hidratación y una alimentación equilibrada para mejorar tu rendimiento y recuperación.