Las aerolíneas europeas sufrieron una caída del 25% en sus beneficios en 2025 por la guerra de Irán y el coste del queroseno

Un informe de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata) pronostica una fuerte contracción de la rentabilidad del sector en Europa y pérdidas en las aerolíneas de Oriente Próximo debido al encarecimiento del combustible, las restricciones aéreas y la presión fiscal.

Según un informe presentado por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo ( Iata ) durante su reunión anual en Río de Janeiro, los principales grupos de aerolíneas europeas, entre ellos IAG , Ryanair , Air France-KLM, Lufthansa, easyJet y WizzAir, registrarán un beneficio neto conjunto de 9.600 millones de dólares (aproximadamente 8.300 millones de euros) para el presente año.

Esta cifra representa una caída de una cuarta parte respecto a los 13.000 millones de dólares obtenidos en el ejercicio anterior. La reducción de la rentabilidad se atribuye principalmente al impacto de la guerra de Irán y a la intensificación de las presiones sobre los costes operativos, especialmente por el encarecimiento del queroseno.

Se estima que el aumento del precio del combustible supondrá un sobrecoste global para el sector de 85.000 millones de euros, lo que elevará en un 40% el principal gasto para las aerolíneas. El crecimiento de la demanda se moderará significativamente, hasta situarse en un 1,3%, frente al 5,3% registrado en 2025, mientras que el rendimiento por pasajero (RASK) caerá de 10,3 a 7,5 dólares.

Iata prevé que los ingresos globales del sector aumenten un 9,4% hasta 1,16 billones de dólares, pero estos no compensarán completamente el incremento de los costes. Las aerolíneas de Oriente Próximo, como Qatar Airways, Emirates, Etihad y Saudia, pasarán de registrar beneficios de 7.200 millones de dólares y un margen neto del 9,4% a situarse en pérdidas, debido a la proximidad de sus hubs principales (Dubi y Doha) al conflicto y a la interrupción de la conectividad directa con Asia.

Las empresas norteamericanas, con un beneficio estimado de 9.400 millones de dólares, se mantendrán ligeramente por debajo de las europeas. Otros factores que afectan negativamente al sector incluyen las restricciones para sobrevolar Rusia, el empeoramiento del entorno macroeconómico, las huelgas de controladores, las elevadas tasas aeroportuarias y de navegación, y los mandatos de combustibles sostenibles.

Además, persiste la crisis en la cadena de suministro de aeronaves, con pedidos pendientes de entrega de Airbus y Boeing que ascienden a 18.100 unidades, la mitad de la flota mundial en servicio, generando mayores gastos por combustible y mantenimiento por la mayor edad de las aeronaves en operación. Finalmente, Sean Doyle, consejero delegado de British Airways, ha alertado sobre la carga impositiva que grava a las aerolíneas y al turismo en Reino Unido, señalando que dichos gravámenes están desviando tráfico hacia otros destinos como España, y que el país se mantiene estancado en los 37 millones de visitantes anuales





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