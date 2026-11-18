Descubre las ventas más altas del mercado del arte, desde Leonardo da Vinci hasta Jeff Koons, con los precios exactos en dólares y los detalles de las transacciones.

El mercado del arte ha registrado transacciones históricas donde obras maestras se convierten en símbolos de estatus y objetos de deseo para museos y coleccionistas. Estas ventas reflejan no solo el valor estético, sino también la importancia cultural de las piezas, desde el Renacimiento hasta el Pop Art. A continuación se detallan las diez obras con los precios de venta más elevados registrados en subastas y tratos privados.

La obra de Leonardo da Vinci y sus 450 millones

La pintura Salvator Mundi, atribuida a Leonardo da Vinci, vendió 450,3 millones de dólares en Christie's Nueva York. La pieza representa a Cristo como Salvador del Mundo y ha generado controversia por debates sobre su autenticidad y autoría. A pesar de las disputas, su venta marcó un hito significativo en la valoración del arte antiguo y moderno.

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Las grandes ventas de Pollock y Rothko

Otra obra destacada de Jackson Pollock, titulada No. 5, 1948, fue vendida en 2006 por 140 millones de dólares. La pintura muestra la técnica distintiva de drip painting del artista y es considerada una creación más reconocida de su legado. Esta transacción consolidó el valor del expresionismo abstracto en el mercado internacional.

Además, No. 17 A fue adquirida en una subasta privada en 2016 por 200 millones de dólares. Esta pieza, que también exhibe la técnica de drip painting, es una de las más significativas del movimiento abstracto. Ambas obras demuestran el interés persistente por la obra de Pollock y su impacto duradero.

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El precio récord de la serigrafía de Marilyn Monroe

Marilyn Diptych de Andy Warhol se vendió en una subasta privada por 195 millones de dólares. La obra, creada en 1964, se basa en una fotografía promocional de la película Niagara y captura la imagen icónica de Monroe. La venta, gestionada por la Fundación Thomas y Doris Ammann, destinó los fondos a programas de salud y educación infantil.

La venta millonaria de la Mujer en su bañera

La pintura Mujer en su bañera (Jacqueline au bain), de Pablo Picasso, vendió 118,8 millones de dólares. La obra está inspirada en la cultura árabe y rinde homenaje a la obra de Eugène Delacroix. Forma parte de una serie completa que Picasso creó como tributo a Delacroix, reconocida por su complejidad compositiva.

Las transacciones privadas de Matisse y Braque

La obra Les Femmes d'Alger de Henri Matisse se vendió en 2015 por 179,4 millones de dólares. Esta pintura es una de las más representativas del movimiento fauvista y destaca por su paleta vibrante y formas fluidas. La identidad del comprador no se hizo pública, lo que subraya el anonimato habitual en estas operaciones de alto nivel.

Por su parte, Danse II de Henri Matisse fue adquirida en 2010 por 106,5 millones de dólares. La obra, que presenta figuras en movimiento, es emblemática del estilo del artista y su exploración de la forma humana. La transacción se realizó mediante intermediarios especializados, un procedimiento común en el mercado del arte.

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El valor del postimpresionismo y el cubismo

Homage to Delacroix de Pablo Picasso vendió 118,8 millones de dólares en una subasta privada. La pintura muestra una escena con hombres concentrados en una partida de cartas. Es un ejemplo destacado del postimpresionismo y la transición hacia el cubismo en la obra del artista.

La pintura Danse de Henri Matisse, vendida por 106,5 millones de dólares, continúa destacando el interés por el arte moderno. Estas cifras revelan la diversidad de estilos cotizados, desde el expresionismo abstracto hasta el fauvismo, consolidando el valor económico del arte en el mercado global.