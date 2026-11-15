Larry Diamond y el fin de la recesión democrática mundial en 2024

El sociólogo Larry Diamond señala que elecciones en Serbia y Brasil marcan un cambio histórico. Analizamos el fin de la autocracia competitiva global.

El reconocido sociólogo político Larry Diamond, investigador principal de la Institución Hoover y del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de la Universidad Stanford, plantea una perspectiva histórica significativa sobre el estado global de la democracia. Diamond argumenta que eventos específicos ocurridos en octubre de 2024 podrían interpretarse como el comienzo del fin de la recesión democrática mundial que ha caracterizado las últimas dos décadas. Esta tesis sugiere un cambio fundamental en la dirección de la corriente democratizadora a nivel planetario.

Tres olas y el retroceso desde 2006

Para comprender la magnitud de este posible inflexión histórica, es necesario revisar el marco teórico de Diamond sobre las olas de democratización. La primera ola comenzó con las revoluciones en Estados Unidos y Francia durante el siglo XVIII y se extendió hasta la década de 1920, momento en que surgieron el comunismo, el fascismo y el nazismo. La segunda ola se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, pero se debilitó debido a eventos como los golpes militares de la década de 1960 en Sudamérica. La tercera ola se inició en 1974, cuando un movimiento militar y popular derrocó una larga dictadura en Portugal, y se mantuvo hasta 2006.

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Según el análisis de Diamond, el mundo entró en una recesión democrática alrededor de 2006. Durante este período, el número de países que eran democracias comenzó a disminuir de manera consistente. La democracia dejó de expandirse y la autocracia empezó a cobrar impulso. Desde entonces, hemos presenciado un ritmo cada vez mayor de retroceso democrático, lo cual afectó primero al sur global, luego a Europa Central y Oriental y, finalmente, a Estados Unidos.

Este declive no se manifestó únicamente a través de colapsos democráticos dramáticos, como los golpes militares de estado en África Occidental. Lo más frecuente ha sido un estrangulamiento gradual de los controles y contrapesos democráticos, así como de la sociedad civil democrática y del Estado de derecho. La transición ha sido progresiva hacia la autocracia electoral, definida por Diamond como un régimen autoritario competitivo.

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El giro en Serbia y la consolidación en Brasil

Diamond identifica una fecha clave con gran significado simbólico y político: el 25 de octubre de este año. En esta jornada ocurrieron tres hechos muy llamativos de manera simultánea, lo cual es inusual y sugiere un cambio de patrón global. En Serbia, los estudiantes que habían protestado con coraje contra la corrupción extrema y la creciente autocracia del primer ministro Aleksandar Vučić lograron una victoria impresionante en las elecciones parlamentarias.

Su lista obtuvo la mayoría y formará gobierno, marcando un precedente similar a lo ocurrido con Viktor Orban en Hungría unos meses antes. La derrota fue tan contundente que Vučić se vio obligado a reconocerla rápidamente. Este resultado demuestra que la resistencia ciudadana puede revertir procesos de erosión autocrática mediante mecanismos electorales, incluso bajo regímenes altamente presionados.

Simultáneamente, en Brasil se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el presidente Lula da Silva y el populista de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro se encuentra en prisión por intentar derribar la democracia, un hecho que resalta la fragilidad institucional prevaleciente. Lula da Silva, quien había quedado atrás en la primera vuelta, ganó la segunda ronda por un margen muy claro.

Impacto real y futuro de la democracia

La combinación de estos eventos en Serbia y Brasil ofrece una señal clara de que el patrón de retroceso podría estar cambiando. Diamond advierte que aún es temprano para afirmar con certeza que el retroceso democrático iniciado en 2006 haya concluido por completo. Sin embargo, la posibilidad real de que este patrón esté invirtiendo su tendencia es tangible y requiere atención inmediata por parte de la comunidad internacional y la academia.

Las experiencias en Hungría, Turquía, Polonia e Indonesia ilustran cómo los regímenes autoritarios competitivos han logrado consolidarse o intentar hacerlo. En Estados Unidos, Donald Trump ha intentado cruzar la línea hacia el autoritarismo competitivo en dos ocasiones, según la evaluación de Diamond. India y México también han experimentado transiciones significativas en esa dirección, aunque con matices distintos.

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Lo que sigue es un resumen del diálogo telefónico con este investigador, quien es además coeditor fundador de la revista Journal of Democracy, donde publicó un reciente artículo sobre este tema. Diamond sostiene que se trata de un período en el que el número de transiciones hacia una forma de gobierno democrática supera de forma sustancial las transiciones en sentido contrario. Esta dinámica refleja un retorno del impulso que define las olas democratizadoras.

El aspecto más intangible pero poderoso de una ola democratizadora es la idea del impulso. Es un período en el que la democracia parece ser el destino natural de las naciones. Se expanden sus valores, así como el apoyo global y la confianza en ella. Las aspiraciones, los valores y las expectativas de la gente se alejan claramente de la autocracia, buscando instituciones que garanticen libertades y representación real.

La tercera ola de democratización dio lugar al mayor número de democracias en la historia mundial, estableciendo un estándar internacional que parecía irreversible. El desafío actual consiste en recuperar ese dinamismo y asegurar que las victorias electorales en Serbia y Brasil no sean anomalías aisladas, sino el inicio de una nueva corriente global. La comunidad internacional deberá observar de cerca cómo estos eventos influyen en otras regiones en los próximos meses.

La recesión democrática ha sido un fenómeno complejo que ha desafiado a instituciones y ciudadanos por igual. La evidencia sugiere que la resistencia organizada y la participación electoral pueden ser herramientas efectivas para contrarrestar la autocracia. El futuro de la democracia global dependerá de la capacidad de los actores políticos y la sociedad civil para mantener este momentum positivo. La fecha de octubre de 2024 quedará registrada como un punto de inflexión en la historia política reciente.