Larry Devoe, Nuevo Fiscal General de Venezuela, Enfrenta Escrutinio por su Historial en Derechos Humanos

Larry Devoe ha sido nombrado nuevo Fiscal General de Venezuela, sucediendo a Tarek William Saab. Su nombramiento genera expectativas por su discurso de promoción de los derechos humanos, pero también suscita preocupación en organizaciones no gubernamentales y especialistas debido a su historial como defensor del gobierno chavista y su negación de violaciones de derechos humanos en el país. El nuevo fiscal fue sancionado por Canadá en 2019 y se enfrenta al reto de demostrar independencia en su gestión.

Larry Devoe ha sido designado como el nuevo fiscal general de Venezuela por la Asamblea Nacional. Este nombramiento lo posiciona para suceder a Tarek William Saab , quien ostentó el cargo durante casi una década. La trayectoria de Devoe, marcada por su defensa del chavismo en diversas posiciones previas, genera tanto expectativas de promoción de los derechos humanos como escepticismo en ciertas organizaciones no gubernamentales y especialistas en la materia.

Su ascenso se produce en un contexto de recientes movimientos institucionales impulsados por el Gobierno, especialmente desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada tras la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Devoe ejercía previamente como fiscal encargado desde el pasado 25 de febrero, asumiendo la titularidad de la Fiscalía el mismo día en que Saab anunció su renuncia a la Asamblea Nacional, justificándola como el cumplimiento de su ciclo al frente de la institución. La propuesta formal de Devoe para el puesto definitivo provino del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada. El proceso de selección para reemplazar a Saab contó con la inscripción de más de 70 candidatos, de los cuales Devoe fue electo el jueves pasado. Su formación académica incluye una licenciatura en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y otra en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, ambas en España. Adicionalmente, ha cursado especializaciones en Derecho Penal y Criminalística, según detalló Jorge Rodríguez durante su nominación como fiscal encargado. Antes de asumir estas responsabilidades, Devoe desempeñó diversos roles en el sector público durante la administración de Maduro, quien llegó a la presidencia de Venezuela en 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez. Su experiencia previa incluye su representación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde estas plataformas, Devoe se caracterizó por rechazar consistentemente las acusaciones de abusos en su país y por cuestionar la actuación de los organismos internacionales. Un ejemplo de esta postura se remonta a 2019, cuando criticó la preocupación manifestada por la CIDH ante las detenciones ocurridas en Venezuela durante las protestas sociales de ese año. En aquella ocasión, Devoe afirmó: La CIDH continúa violando el derecho internacional al pronunciarse sin requerir información al Estado concernido. Pareciera que olvidan que no son una ONG sino un organismo internacional sujeto a reglas que deben respetar, declarado en X. Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y sociólogo venezolano, interpreta estas declaraciones como evidencia de que Devoe es un ferviente seguidor de las políticas de los gobiernos chavistas. Según Uzcátegui, Devoe ha sido consistentemente un negacionista de las violaciones de derechos humanos, actuando como el abogado defensor del Estado venezolano y gozando de la confianza de las autoridades, incluido Nicolás Maduro. Sin embargo, Uzcátegui señala que Devoe no estuvo estrechamente vinculado al círculo de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, y que nunca mantuvo una buena relación con Tarek William Saab, a quien se le conocía su ambición por alcanzar la fiscalía. Devoe también ocupó el cargo de secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una entidad gubernamental establecida en 2014. Más recientemente, en enero de este año, la presidenta encargada lo incorporó al nuevo Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, una iniciativa gubernamental orientada a fomentar la estabilidad, la armonía social y el diálogo político a nivel nacional. Las posturas de Devoe en defensa del Gobierno y su negación de violaciones de derechos humanos en Venezuela no han pasado desapercibidas a nivel internacional. En 2019, el Gobierno de Canadá impuso sanciones económicas a 43 individuos, entre los que se encontraba Devoe, bajo el argumento de su participación en el deterioro de la democracia en Venezuela. El presidente Maduro y otros funcionarios venezolanos han desestimado repetidamente estas medidas, calificándolas de arbitrarias. En el ámbito nacional, diversas organizaciones no gubernamentales han expresado sus reservas sobre la trayectoria de Devoe. Consideran que el nuevo fiscal general enfrenta el desafío de demostrar independencia para evitar que la Fiscalía sea utilizada para la persecución de opositores, una denuncia recurrente durante la gestión de Maduro, quien siempre ha negado tales acusaciones. La organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) declaró el viernes pasado: La Fiscalía no puede continuar siendo una institución central en la persecución por motivos políticos. Debe estar al servicio de la justicia, sin discriminación, y contribuir a superar los vicios actualmente existentes en esa institución y en el Poder Judicial





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