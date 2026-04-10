Larry Devoe, cercano al chavismo, nombrado nuevo fiscal general de Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela elige a Larry Devoe como nuevo fiscal general. El nombramiento genera controversia en un momento crucial para el país, con opiniones divididas sobre su independencia y capacidad para garantizar la imparcialidad del Ministerio Público en medio del proceso de amnistía.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha designado a Larry Devoe como el nuevo Fiscal General de la República. El nombramiento, anunciado este jueves, marca un punto de inflexión en la administración del Ministerio Público, en un momento crucial para el país. Devoe, reconocido por su cercanía al chavismo y su experiencia en diversas posiciones gubernamentales, asume el cargo en medio del complejo proceso de la Ley de Amnistía y las expectativas de un nuevo rumbo político.

Su designación ha generado diversas reacciones, con opiniones divididas sobre su capacidad para garantizar la independencia y la imparcialidad del Ministerio Público.\El contexto político venezolano se encuentra en un periodo de transición, marcado por la Ley de Amnistía y el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, tras el ataque militar estadounidense en Caracas, ordenado por Donald Trump. La administración interina, liderada por Delcy Rodríguez, ha declarado un 'nuevo momento político' y ha puesto en marcha iniciativas para estabilizar el país. La elección de Devoe como Fiscal General se inscribe en este contexto, con el objetivo de fortalecer las instituciones y afrontar los desafíos legales y políticos que enfrenta Venezuela. Sin embargo, la designación no ha estado exenta de controversias, ya que algunos sectores de la sociedad civil y la oposición han expresado preocupaciones sobre la independencia del nuevo Fiscal General, dada su estrecha relación con el gobierno. La ONG Provea, por ejemplo, ha manifestado dudas sobre la capacidad de Devoe para garantizar la imparcialidad necesaria en el Ministerio Público. \El nombramiento de Devoe ha generado debate entre analistas políticos y expertos en derechos humanos. Mientras algunos, como el politólogo Guillermo Aveledo, ven en Devoe una apuesta por la especialización técnica y la capacidad de interactuar con organismos internacionales, otros, como Óscar Murillo, coordinador general de Provea, expresan reservas sobre su independencia. Murillo señala que la cercanía de Devoe al gobierno y su historial como 'funcionario multicargos' podrían comprometer la imparcialidad del Ministerio Público. Aveledo destaca el perfil de Devoe como un 'operador jurídico práctico' con experiencia en el cumplimiento de normativas internacionales, lo que podría ser beneficioso en el contexto de las relaciones con otros países. La elección de Devoe se produce en un momento en que Venezuela busca legitimidad externa y estabilidad política, con la esperanza de superar la crisis que ha afectado al país en los últimos años. La expectativa es que el nuevo Fiscal General pueda conducir el Ministerio Público de manera efectiva, garantizando el respeto a los derechos humanos y la aplicación justa de la ley, en un contexto político y social complejo





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