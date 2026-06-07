Lanzamientos de junio en streaming: "House of the Dragon", "Avatar" y más

Resumen de los estrenos más importantes de las plataformas de streaming para junio de 2024, incluyendo nuevas temporadas de series populares, películas con estrellas internacionales y documentales destacados.

El verano llega con un aumento de las temperaturas y también con una oleada de superproducciones en las plataformas de streaming. Durante junio, grandes series y películas estrenan nuevas temporadas o debutan en servicios como HBO Max y Netflix .

Entre los lanzamientos más esperados están la tercera temporada de "House of the Dragon", la segunda de "Avatar: The Last Airbender", y la despedida de "The Bear" con su quinta temporada. También se suman títulos como "Cape Fear" con Javier Bardem, el reality "Love Island", el regreso de "Rick and Morty" y "Beavis & Butt-Head", y la serie mexicana "México 86" con Diego Luna.

Estas propuestas abarcan desde fantasía épica y comedia hasta documentales y realities, mostrando la diversidad de contenidos que llegan este mes. HBO Max tiene una agenda cargada con lo más destacado de la franquicia "Game of Thrones". La tercera temporada de "House of the Dragon" promete recuperar el tono épico con la batalla del Gazanate, considerada la más sangrienta naval y aérea creada por George R.R. Martin.

Además, la plataforma estrena el documental "Earth, Wind & Fire (To Be Celestial vs. That's the Weight of the World)" dirigido por Questlove, quien ya ganó un Oscar. También llega la nueva serie de Larry David, "Life, Larry, and the Pursuit of Unhappiness", con un formato de sketches y la participación especial de Barack Obama. Otras novedades incluyen la serie polaca "Pride", "Tráfico aéreo" y el documental "Ultras" sobre el hooliganismo en el fútbol español.

Por su parte, Netflix apuesta por contenido internacional y grandes producciones. Estrena la película española más taquillera de 2026, "Torrente presidente", y la segunda temporada de "Avatar: The Last Airbender", que continúa la adaptación del clásico animado con la llegada a Ba Sing Se y la presentación de Toph.

La plataforma también lanza "In the Hand of Dante", una película con un elenco estelar que incluye a Oscar Isaac, Jason Momoa, Al Pacino y John Malkovich, ambientada en torno a un manuscrito de Dante Alighieri. Además, llegan dos cintas mexicanas: "I Am Frankelda", el primer largometraje de animación stop-motion de México, y "México 86" con Diego Luna.

Se suman la quinta temporada de "Sweet Magnolias" y la película "Office Romance" con Jennifer López, ampliando la oferta para todos los gustos





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