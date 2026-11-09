Lanzamiento en España del Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro con succión de 30.000 Pa

Xiaomi ha presentado en España su nuevo robot aspirador líder, el modelo 6 Pro, que destaca por una succión de 30.000 Pa y tecnología de limpieza avanzada con estación automática.

Xiaomi ha formalizado la llegada de su dispositivo doméstico más innovador al mercado español con el lanzamiento oficial del Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro. Este nuevo modelo representa la cumbre tecnológica del fabricante chino y se posiciona como una propuesta de gama alta diseñada para competir directamente con los líderes del sector en el mercado nacional.

Especificaciones técnicas y potencia de succión

La característica que define el rendimiento del Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro es su motor de succión, capaz de alcanzar una fuerza de 30.000 Pascales (Pa). Esta cifra no es solo un dato técnico, sino que supone un incremento significativo del 50 % en comparación con el modelo anterior, el Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, que ofrecía una potencia de 20.000 Pa. Este salto cualitativo en la potencia de aspiración asegura que el dispositivo pueda eliminar residuos incrustados en alfombras y superficies porosas con una eficiencia sin precedentes. Para complementar esta potencia bruta, Xiaomi ha integrado un sistema de cepillos diseñado específicamente para resolver problemas comunes en hogares con mascotas. El equipo de limpieza incluye un cepillo principal equipado con cuchillas integradas que cortan el pelo mientras el rodillo gira, evitando que se enrede. Adicionalmente, un segundo cepillo lateral está optimizado para reducir la acumulación de fibras y residuos en los bordes, facilitando la vida de los propietarios de animales.

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Sensores, IA y navegación inteligente

La capacidad de navegación del Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro se basa en una configuración tecnológica híbrida que combina una triple cámara con inteligencia artificial y un sensor LiDAR de 360 grados. Esta combinación permite al robot reconocer hasta 280 tipos de obstáculos diferentes y identificar 80 clases de muebles distintos. Gracias a esta precisión visual, el dispositivo puede detectar objetos minúsculos, como cables de auriculares de apenas 3 milímetros de grosor, así como zapatillas y otros elementos dispersos por el suelo.

Un punto fuerte adicional es la independencia lumínica de su sistema de visión. La arquitectura de sensores y la inteligencia artificial de Xiaomi están diseñadas para funcionar con total eficacia incluso en condiciones de poca iluminación o ambientes oscuros. Esto garantiza que el robot pueda completar sus ciclos de limpieza programados durante la noche o en habitaciones sin ventanas sin perder precisión en el mapeo o en la detección de riesgos.

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La inteligencia artificial del algoritmo también se especializa en la detección de suciedad. El sistema puede identificar hasta 47 tipos de manchas diferentes, incluyendo líquidos, residuos sólidos y mezclas complejas de ambos. Según el tipo de mancha detectada, el robot adapta automáticamente su estrategia de limpieza. Puede decidir aumentar la potencia de succión en zonas críticas o regresar a su base para lavar la mopa antes de realizar una segunda pasada en esa área, asegurando una higiene profunda.

Sistema de fregado y estación Omni

El módulo de fregado del Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro introduce varias innovaciones mecánicas. Utiliza una mopa de rodillo que emplea agua corriente de forma continua a través de 16 salidas específicas. El diseño aplica una presión constante sobre el suelo para despegar las manchas difíciles, mientras que un raspador integrado retira el agua sucia del rodillo durante el proceso de limpieza, evitando que se esparza la suciedad en lugar de eliminarla.

Para garantizar una limpieza exhaustiva en las zonas de contacto con la estructura de la vivienda, el dispositivo cuenta con dos brazos mecánicos extensibles. Uno de estos brazos mueve el cepillo lateral y el otro la mopa, permitiendo alcanzar y limpiar con precisión junto a paredes, esquinas y rodapiés. Esta capacidad mecánica complementa la navegación inteligente para reducir las zonas ciegas comunes en robots aspiradores tradicionales.

La autonomía operativa se ve respaldada por una batería de 5.200 mAh, y la gestión del dispositivo es posible a través de la aplicación Xiaomi Home. Esta plataforma permite a los usuarios programar limpiezas, seleccionar habitaciones específicas y configurar diversos modos de funcionamiento según las necesidades del hogar. El control remoto ofrece una personalización completa del mantenimiento de la vivienda desde cualquier ubicación.

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Todo el mantenimiento se automatiza mediante la estación Omni. Esta base se encarga de vaciar el depósito de polvo, lavar la mopa y secarla una vez finalizado el ciclo de limpieza. Un detalle distintivo es el uso de agua caliente a una temperatura de hasta 85 grados para lavar el rodillo, lo que ayuda a eliminar la suciedad acumulada de manera más efectiva. Posteriormente, utiliza aire caliente a 50 grados para secar completamente la mopa, reduciendo la humedad y previniendo la aparición de malos olores en la estación.