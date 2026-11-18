El libro 'Martín: un cum laude en tenacidad' publicado por la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera aborda causas genéticas y necesidades de apoyo.

La Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera ha impulsado la publicación de una obra especializada que examina las principales causas genéticas, congénitas y adquiridas de la sordoceguera en España. Este libro busca reunir información científica actualizada sobre las enfermedades que provocan esta discapacidad específica, así como sus manifestaciones clínicas, diagnósticos, tratamientos y las necesidades de apoyo requeridas. El objetivo principal es asegurar que las personas afectadas reciban una atención adecuada desde las primeras etapas de su vida hasta la vejez.

Detalles sobre la Obra y sus Autores

El volumen, titulado Martín, un cum laude en tenacidad, está firmado por doctores en Medicina y Cirugía, entre ellos especialistas en Neuropediatría del Hospital Universitario La Paz y profesores asociados de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta obra ofrece una de las descripciones más completas sobre las causas de la sordoceguera y subraya la importancia crucial de un seguimiento médico especializado. Conocer la causa subyacente de la sordoceguera permite anticipar ciertas necesidades, pero los apoyos deben organizarse según el funcionamiento, las preferencias y las circunstancias de cada persona, no solo por su diagnóstico.

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Enfoque en la Detección Precoz y Tratamientos

La publicación aborda temas fundamentales como la detección precoz de alteraciones visuales y auditivas, los tratamientos disponibles y los experimentales, además de las líneas de investigación que podrían modificar el abordaje de determinadas enfermedades en el futuro. El texto destaca que la sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dificultades visuales y auditivas, lo que afecta directamente al acceso a la información, la movilidad, la autonomía y la participación social. Reconocer esta realidad es esencial para evitar que las necesidades de apoyo pasen inadvertidas en los servicios sanitarios y sociosanitarios.

Datos sobre el Envejecimiento de Personas con Sordoceguera

El capítulo dedicado al envejecimiento incorpora resultados de investigaciones españolas basadas en las encuestas nacionales EDAD Hogares 2020 y EDAD Centros 2023 del Instituto Nacional de Estadística. Estas investigaciones revelan que la sordoceguera funcional, identificada mediante criterios de dificultad sensorial combinada, conlleva restricciones en actividades cotidianas y necesidades de apoyo no cubiertas. La mediana de edad de las personas estudiadas fue de 85 años en hogares y 90 años en centros residenciales, lo que evidencia las dificultades para participar en decisiones de la vida diaria.

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Colaboración Multidisciplinar y Recursos Educativos

El libro cuenta con contribuciones de una amplia gama de profesionales de pediatría, neonatología, neuropediatría, genética clínica, oftalmología, otorrinolaringología, geriatría, rehabilitación y atención primaria. También incluye perspectivas de profesionales de la educación, servicios sociales y atención a la discapacidad, lo que facilita una comprensión integral de este complejo trastorno. La publicación se presenta como una herramienta educativa vital para adaptar los sistemas de comunicación y garantizar oportunidades reales de autonomía y participación social.

Disposición y Destino de los Beneficios Económicos

La obra está disponible tanto en formato impreso como electrónico para facilitar su acceso por parte del público y la comunidad académica. Todos los beneficios obtenidos con la comercialización del libro se destinan íntegramente a la atención de personas con sordoceguera y sus familias. Esta iniciativa representa un esfuerzo significativo para mejorar la calidad de vida de las personas con esta discapacidad y promover una sociedad más inclusiva y informada sobre sus necesidades específicas.