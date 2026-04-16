Landa: El Gigante del Cine Español, Celebrado en un Documental Revelador

Un nuevo documental dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid explora la compleja y brillante carrera del actor Alfredo Landa, desenterrando tanto sus éxitos en la comedia como su profundidad dramática, y revisando el legado del movimiento 'landismo' y sus memorias.

El segundo apellido de Alfredo Landa es Areta, resonancia directa con Germán Areta, el icónico detective de El crack, un personaje que marcó su extensa y brillante trayectoria cinematográfica. Landa se erigió como un actor de épocas, un titán de la interpretación cuya popularidad en el cine español es, quizás, inigualable. Su maestría abarcó la comedia con una facilidad deslumbrante y el drama con una profundidad conmovedora, filtrándose en cada personaje como un líquido hasta solidificarse, dotándolos de una presencia inquebrantable en la pantalla.

Su incursión en la comedia de los años sesenta y principios de los setenta fue un auténtico doctorado en química narrativa y comunicación. Desde sus apariciones breves pero impactantes en filmes como Atraco a las tres o El verdugo, hasta su consagración en No desearás al vecino del quinto, donde incluso dio nombre a un movimiento cinematográfico, el landismo. Este cine, inherente a su tiempo, se caracterizó por una agudeza y un sarcasmo que, vistos hoy, resultan sorprendentemente cáusticos y mordaces.

Una miríada de películas que, sin embargo, no anticipaban al formidable intérprete dramático que residía en su interior. Landa desplegó este talento en obras maestras como El puente, El crack, Los santos inocentes o Canción de cuna. Las claves de su genio interpretativo se revelan en cada una de sus películas, sin importar su éxito o recepción, pues en todas ofreció una mirada directa y penetrante a la cámara, una escucha empática de los sentimientos de sus compañeros de escena, transmitiéndolos a la pantalla con una intimidad que recordaba a una confesión.

La audiencia siempre comprendió a Landa, la transparencia de sus primeros planos y la honestidad con la que otorgaba valor y sustancia a las interpretaciones de sus coprotagonistas, enriqueciendo así el diálogo fílmico.

En la actualidad, la magnitud de la figura de Alfredo Landa se revive y se revaloriza con el estreno de Landa, un documental dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid. Esta obra audiovisual, que sigue el legado de Olid en retratos cinematográficos de figuras relevantes como Manuel Summers, se propone repasar, recordar y enmarcar la obra del gran actor en un contexto sólido y bien fundamentado.

El filme cumple eficazmente su propósito: salir de la sala de cine con un conocimiento más profundo y matizado del personaje, un objetivo que, aunque parezca obvio, no siempre se alcanza en producciones de este tipo.

Su estructura, si bien no introduce grandes innovaciones, se nutre de la voz viva de Landa a través de entrevistas de archivo. Se complementa con extractos de sus numerosas películas y testimonios de personas cercanas a él, incluyendo a sus hijos Alfredo e Idoia Landa Imaz, así como a destacadas figuras del cine y amigos íntimos como José Sacristán, Miguel Rellán, Enrique Cerezo y Antonio Resines.

También participan directores, críticos y periodistas que compartieron tiempo con él, y otros de generaciones más recientes como Víctor García León, Marta Medina, Luis Alegre, José L. Ordóñez y Rosa Belmonte. Estos últimos aportan perspectivas que analizan la figura incuestionable de Alfredo Landa desde diversos ángulos, subrayando la importancia de su legado actoral tanto en sus etapas menos reconocidas, como el landismo, como en aquellas más celebradas junto a directores de la talla de José Luis Garci, Juan Antonio Bardem, José Luis Cuerda o Mario Camus.

Lejos de ser una hagiografía, el enfoque de Gracia Querejeta y Miguel Olid rastrea con inteligencia y respeto aspectos de la vida y obra de Alfredo Landa que podrían considerarse espinosos. El documental aborda su prolífica etapa de comedias, el controvertido landismo y su lugar en la historia cinematográfica, así como su sincero y polémico libro de memorias, Alfredo el Grande.

También se exploran su arrolladora simpatía, a menudo matizada por su fama de discutidor, y su férrea seriedad profesional que le impulsaba a entregar el cien por cien en cada personaje, por insignificante o truculento que pareciera.

A pesar de su búsqueda de sombras entre la luminosidad de su figura, la audición de testimonios como los de José Sacristán y Miguel Rellán, ambos maestros de la interpretación como Landa, evoca una sensación de estar transitando por terreno sagrado, reconociendo la inmortalidad de un artista excepcional. Su legado trasciende los géneros y las modas, anclado en la verdad emocional que supo imprimir a cada uno de sus personajes, dejando una huella imborrable en el imaginario del cine español





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