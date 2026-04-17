Landa: El Documental que Rescata la Profundidad Tras el Actor Icónico

Un nuevo documental y la reedición de sus memorias exploran la compleja figura de Alfredo Landa, revelando al genio actoral detrás del arquetipo del landismo y su trascendencia en el cine español.

El punto de partida para el guion de Landa, el documental, es Alfredo el Grande. Vida de un cómico, un libro de memorias del aclamado actor español que vio la luz en 2008. Escrito por Marcos Ordóñez, un reputado crítico de teatro y un minucioso observador de los entresijos del arte de la interpretación, este volumen es considerado esencial.

La editorial Silex ha tenido a bien rescatar estas memorias, que se encontraban descatalogadas desde hace tiempo, con motivo del estreno del mencionado documental. La obra cinematográfica, dirigida por Gracia Querejeta y Miguel Olid, conmemora los cincuenta años del rodaje de El puente, una película de Juan Antonio Bardem que, sin duda, marcó un antes y un después en la trayectoria de un genuino genio de la actuación. Durante una considerable etapa de su carrera, Alfredo Landa arrastró el peso del estigma conocido como landismo. Este subgénero cómico del cine español se caracterizaba por plasmar en la pantalla, de una manera a menudo rudimentaria pero enormemente popular, las transformaciones y las excentricidades del desarrollismo franquista. Sin embargo, Juan Antonio Bardem intuyó que tras la máscara del bufón, quien había fijado el arquetipo del español típico de boina persiguiendo a una escultural rubia sueca, existía una profundidad insospechada. El puente se erige como una película pionera en el género de road movie dentro del cine español, narrando la historia de un mecánico que huye de un Madrid asfixiante a bordo de su motocicleta Montesa con el objetivo de disfrutar de un puente festivo en Torremolinos. Durante este viaje hacia el sur, el rostro asociado al landismo experimenta una metamorfosis, abandonando su expresión cómica para dar paso a una nueva faceta. Esta transformación se produce al adquirir una conciencia crítica sobre el país y sus complejas realidades. Para Landa, El puente representa una película bisagra, un punto de inflexión que dividió su carrera en dos etapas bien diferenciadas. En sus memorias, el actor relata con detalle cómo, al recibir la llamada de Bardem —un cineasta de profundas convicciones comunistas, diametralmente opuestas a las ideas políticas del propio Landa—, se quedó completamente atónito, pero aceptó la oferta sin dudar. Landa confesó que, para él, Bardem era, ante todo, el único director que había dedicado una película a personas de su misma condición, refiriéndose a Cómicos (1954). Landa, que vio esta película mientras estudiaba en San Sebastián con la inquebrantable determinación que siempre le caracterizó, encontró en ella un reflejo de su propia esencia. A partir de su colaboración con Bardem, la crítica cinematográfica comenzó a tomar a Landa en serio, lo que supuso un cambio radical en su filmografía. El documental Landa, dirigido por Querejeta y Olid, se presenta como una puerta de entrada sumamente bien articulada a la vida y obra del actor. A través de un montaje dinámico que combina testimonios de colegas, recuerdos personales y fragmentos de sus películas, los cineastas ofrecen un estimulante ejercicio de claroscuros. El film evita caer en la hagiografía, presentando a un actor excepcional de una forma digna y profunda. El documental se adentra en las particularidades de su inmenso talento, explorando su carácter torrencial y visceral, sus luchas ideológicas internas, sus afinidades y aversiones, su asombrosa capacidad de adaptación a diferentes roles y su afición por el mus. Asimismo, se detiene en su innegable profesionalidad, su férrea tenacidad, el profundo amor que profesaba a su esposa e hijos y la franqueza con la que plasmó sus memorias, sin filtros ni concesiones. En una de sus célebres reflexiones de madurez, la mítica Lola Flores afirmaba que su belleza perduraba porque el brillo de sus ojos era inalterable. Ese mismo brillo, ese fulgor interior, es el que hermana a Lola Flores con Alfredo Landa. Es muy probable que Landa poseyera los ojos más expresivos de todo el cine español. A pesar de su apariencia de español común, de hombre de la calle, logró transmitir un abanico de emociones que solo los más grandes intérpretes son capaces de evocar. Toda una constelación de sentimientos cabía en esa mirada que lo catapultó desde un cine popular, a menudo etiquetado como de brocha gorda, hasta el prestigioso podio del Festival de Cannes en 1984. Este logro fue gracias a su inolvidable interpretación de Paco el Bajo en Los santos inocentes. En este papel, Landa fusionó magistralmente su propia lectura de Humillados y ofendidos de Dostoievski, con la profunda esencia de las obras de Delibes y con la mirada de un amor incondicional, casi perruno, que un ser humilde profesa a su maltratador. Lo sucedido con aquel palmarés en Cannes es un capítulo que merece ser contado y analizado con detenimiento. Según el propio Landa, la intención original era otorgar el premio al mejor actor masculino únicamente a él. Sin embargo, el galardón se concedió ex aequo a Paco Rabal. Este acontecimiento, recogido y contrastado en el documental, es una anécdota sin desperdicio en las memorias del intérprete. El diálogo que se establece entre el libro y la película resulta notable, precisamente porque aborda este y otros claroscuros de un actor que, sin duda, poseía un talento fuera de lo común y extraordinariamente dotado





elpais_cultura / 🏆 10. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alfredo Landa Documental Cine Español Memorias Gracia Querejeta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marc Giró rescata el gato y el ascensor de su 'Late Xou' de RTVE en una nueva promo de su 'Cara al Show' para laSextalaSexta avanza continuismo entre el 'Late Xou' de RTVE y el nuevo 'Cara al Show' de Marc Giró en laSexta a través una promo en la que recupera dos elementos clave del formato durante su etapa en la pública: el ascensor y su icónico gato. 'Aunque seas facha, te gustará', advierte el presentador e...

Read more »

Un joven de Mundaka rescata a un surfista atrapado en la corriente: 'O entrábamos o se ahogaba'Oskar, de 22 años, salvó la vida de un surfista brasileño que estaba siendo arrastrado por las olas en un día de mala mar. Utilizó la cuerda de la tabla para remolcarle.

Read more »

Landa: El Gigante del Cine Español, Celebrado en un Documental ReveladorUn nuevo documental dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid explora la compleja y brillante carrera del actor Alfredo Landa, desenterrando tanto sus éxitos en la comedia como su profundidad dramática, y revisando el legado del movimiento 'landismo' y sus memorias.

Read more »

Hermano de Ximo Puig irá a juicio por fraude y falsedad documental en ayudas públicasLa Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento de Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y del empresario Juan Enrique Adell Bover. Ambos deberán sentarse en el banquillo para responder por presuntas irregularidades en la obtención de ayudas públicas destinadas a fomentar el uso del valenciano en medios de comunicación, incluyendo la presentación de facturas falsas o duplicadas.

Read more »

Generali rescata 800 millones de los 2.300 que pagó por LibertyGenerali ha recuperado 800 millones de euros de los 2.300 millones que pagó por Liberty Seguros, cuya compra cerró en 2024. Ambas entidades se fusionaron el año pasado en...

Read more »

El hermano del expresident valenciano Ximo Puig irá a juicio por estafa y falsedad documentalLa denuncia se centra en las ayudas que la Generalitat entregó a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones.

Read more »