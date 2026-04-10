LaLiga y Fastly unen fuerzas con IA para combatir la piratería en el fútbol

LaLiga se alía con Fastly para usar inteligencia artificial y edge cloud en la detección y eliminación de retransmisiones ilegales de partidos de fútbol, buscando proteger los derechos de los titulares y reducir las pérdidas económicas por piratería.

LaLiga intensifica su lucha contra la piratería en el fútbol televisado mediante una alianza estratégica con Fastly , una empresa líder en plataformas de edge cloud . La colaboración, iniciada el año pasado, se centra en el desarrollo de soluciones técnicas impulsadas por inteligencia artificial (IA) para detectar y neutralizar la retransmisión ilegal de eventos deportivos en directo, especialmente los partidos de la competición española, ofrecidos por operadores como Telefónica y Orange.

La piratería representa una amenaza significativa para la industria futbolística, con estimaciones que sitúan las pérdidas anuales de LaLiga entre 600 y 700 millones de euros. Estudios recientes revelan la magnitud del problema, destacando la existencia de millones de retransmisiones no autorizadas y la dificultad para frenarlas de manera efectiva. La solución propuesta por Fastly se basa en un sistema de detección inteligente y segmentada que utiliza IA y señales de contenido propias para identificar retransmisiones ilegales en tiempo real. El objetivo es doble: ayudar a las plataformas a combatir la piratería y permitir a los titulares de derechos preservar el valor de su contenido, mitigando el uso ilegal. La plataforma de edge cloud de Fastly ofrece un rendimiento superior, una seguridad reforzada y una innovación a escala global, permitiendo a los clientes eliminar el contenido ilegal con mayor precisión y reducir drásticamente la ventana de oportunidad para la piratería. \La estrategia de LaLiga y Fastly busca ir más allá del simple bloqueo regional, enfocándose en la precisión para proteger el contenido sin afectar la experiencia de los aficionados. La colaboración incluye el desarrollo de software y mejores prácticas en conjunto con otras empresas tecnológicas, editores y reguladores, para detectar y deshabilitar rápidamente el streaming no autorizado. Esta iniciativa representa un paso crucial en la estrategia integral de LaLiga, que combina medidas legales, educativas, institucionales y tecnológicas para combatir la piratería. LaLiga ha logrado reducir la piratería de sus retransmisiones en España en un 60% durante la temporada 2024/25 gracias a esta estrategia. Javier Tebas, presidente de LaLiga, destaca la importancia de este ecosistema de socios, como Fastly, para encontrar formas más efectivas de combatir la piratería de raíz. Fastly, por su parte, ha experimentado un crecimiento significativo en Wall Street, con sus acciones mostrando un aumento considerable en su valor, lo que refleja la confianza en sus soluciones innovadoras. \La implementación de la tecnología de Fastly permite a LaLiga tomar medidas más rápidas y efectivas contra la piratería. La capacidad de la plataforma de edge cloud de Fastly para procesar datos cerca de la fuente permite la detección y eliminación casi instantánea de las transmisiones ilegales. Esto es crucial en un entorno donde la velocidad es esencial. La colaboración también busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual y garantizar que los aficionados puedan disfrutar de los partidos de fútbol de manera legal y segura. LaLiga y Fastly se comprometen a seguir innovando y adaptándose a las nuevas tácticas utilizadas por los piratas para proteger los derechos de los creadores de contenido. La experiencia de Fastly en mejorar el rendimiento de los sitios web y aumentar la seguridad se alinea perfectamente con los objetivos de LaLiga de ofrecer una experiencia televisiva de alta calidad y proteger sus valiosos activos. Fastly, que desarrolla servicios de computación Edge, distribución, seguridad y observabilidad que mejoran el rendimiento de los sitios web y aumentan la seguridad, se ha convertido en uno de los valores destacados en Wall Street. Sus acciones suben más de un 220% desde principios de enero y más de un 500% en el último año. La empresa capitaliza actualmente cerca de 5.000 millones de dólares





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