Laeth Nakli teme deportación tras reabrimiento de caso migratorio por Trump

El actor Laeth Nakli enfrenta riesgo de deportación al reabrirse su caso migratorio. Rechaza viajar a Hollywood por políticas de Trump y espera decisión judicial.

Laeth Nakli se encuentra en la actualidad en un estado de incertidumbre extrema mientras espera una posible orden de deportación. Este actor de 56 años, quien reside en Manhattan, ha decidido no viajar a Los Ángeles para el estreno de su nueva película. Su decisión se debe al temor de ser detenido por el servicio de inmigración y aduanas ( ICE) en los aeropuertos durante el proceso de embarque. Esta situación contrasta drásticamente con sus planes anteriores, donde tendría la oportunidad de presentarse en la alfombra roja junto al actor ganador del premio Óscar Mahershala Ali.

El miedo a volar ante políticas migratorias estrictas

Nakli considera que volar a California es actualmente demasiado arriesgado debido a las noticias recientes sobre detenciones en puntos de entrada fronterizos y aeropuertos. La película, titulada "Your Mother Your Mother Your Mother", es descrita por el propio actor como el proyecto más importante de su carrera profesional. Sin embargo, la promocionar esta obra crítica y aclamada se vuelve imposible si su estatus legal queda en duda permanente. La decisión de quedarse en Nueva York refleja la ansiedad que sienten muchos inmigrantes ante la actual administración y sus medidas de cumplimiento estricto.

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Reapertura del caso judicial tras treinta años

La causa raíz de esta crisis es la reapertura del caso migratorio de Nakli por parte de la administración Trump. Este incidente forma parte de un esfuerzo más amplio que ha llevado a devolver aproximadamente 150.000 casos a los tribunales desde enero de 2025. Aunque el expediente de Nakli llevaba cerrado desde hacía mucho tiempo, la decisión gubernamental ha vuelto a colocar su futuro en manos de la justicia. Este movimiento representa un giro inesperado para un hombre que había logrado establecer una vida estable y una carrera exitosa en Estados Unidos durante décadas.

Origen de la condena por esteroides ilegales

Los antecedentes legales de Nakli se remontan al año 2000, cuando se declaró culpable de cuatro cargos de conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas. En ese momento, estas sustancias eran esteroides ilegales utilizados en el fisicoculturismo profesional. El juez federal de distrito Frederic Block, quien sentenció a Nakli hace casi treinta años, originalmente mostró clemencia. Block reconoció la rehabilitación notable del actor y su aceptación de responsabilidad, lo que llevó a una sentencia menor en lugar de la pena máxima de prisión.

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Transición exitosa del culturismo al teatro

Tras su condena, Nakli decidió abandonar completamente el mundo del fisicoculturismo para dedicarse a la actuación. Este cambio de vida le permitió formarse en estudios de Nueva York y eventualmente convertirse en mentor de nuevas generaciones de artistas. Ha interpretado roles diversos, incluyendo un sargento de las fuerzas armadas y un jefe del crimen organizado. Además, ha ganado reconocimiento por su actuación como el tío Nasseem en la serie de Hulu "Ramy", creada por su amigo el actor Ramy Youssef. Esta trayectoria demuestra una reinversion profesional sólida y positiva.

Esperanza en el juicio con el juez Frederic Block

Nakli mantiene una esperanza basada en la intervención del juez Frederic Block, quien fue clave en su sentencia original. El actor sostiene un libro titulado "A Second Chance" escrito por Block, a quien atribuye haberle salvado la vida en el pasado. Block había elogiado su rehabilitación en su momento, señalando que el uso de esteroides no debía tolerarse pero reconociendo el cambio de conducta. Nakli cree que esta misma perspectiva comprensiva podría aplicarse ahora para permitirle quedarse en el país y completar su carrera.

Impacto psicológico y realidad incierta

La situación actual genera un miedo constante y paralizante para Nakli, quien describe la experiencia como una realidad impredecible sin guion. A pesar de haber nacido en el Reino Unido con padres sirios y tener doble ciudadanía, la política del gobierno de Trump ha afectado directamente a inmigrantes legales como él. La reapertura de su caso simboliza la vulnerabilidad que enfrentan muchos residentes a largo plazo. Nakli sigue esperando una segunda oportunidad judicial que le permita retomar su vida y su arte sin la amenaza constante de ser deportado.