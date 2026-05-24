Lack of obligations and incompatibilities for ex-prime ministers

The status of ex-prime ministers in Spain is under scrutiny due to the investigation into territory embezzlement related to the high-profile Zapatero case. The legislation is copied from countries with a strong presidential system and lacks specific rules regarding obligations or incompatibilities.

La imputación de Zapatero pone el foco en las posibles carencias del estatuto de los expresidentes del Gobierno. El estatuto establece derechos que recibirán de forma vitalicia pero no obligaciones o incompatibilidades para regular los derechos de los expresidentes y el tratamiento que han de recibir de forma vitalicia, pero no se han fijado obligaciones o incompatibilidades.

Se hicieron preguntas en su momento. Pero ser miembro del Consejo de Estado sí es incompatible con realizar otro tipo de actividades y ese es el motivo que llevó a ambos a renunciar. Los expertos consultados por TVE señalan la poca especificidad que establece el estatuto en cuanto a las incompatibilidades que tienen los expresidentes. Creo que la legislación española no está suficientemente perfilada.

El estatuto ya tuvo modificaciones en 1992, pero los expertos aseguran que hay un problema de origen. Hay necesidad de clarificar qué es el presidente del Gobierno. ¿Es un jefe del estado bis? También es necesario aclarar qué relación tiene el expresidente con el Consejo de Ministros





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