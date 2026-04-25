Laboral Kutxa Refrenda un Año Histórico con Beneficios de 305 Millones y Plan de Expansión

La cooperativa de crédito Laboral Kutxa ha cerrado 2025 con un beneficio consolidado de 305 millones de euros, un 11,8% más, y un volumen de negocio superior a los 50.000 millones. La entidad ha presentado su plan estratégico para 2026, que incluye la expansión en Cataluña y una fuerte inversión en tecnología e innovación.

La cooperativa de crédito Laboral Kutxa ha celebrado su Asamblea General Ordinaria en San Sebastián, donde se ha refrendado la gestión y las cuentas anuales de 2025.

La entidad ha alcanzado un beneficio consolidado de 305 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,8%, y un volumen de negocio que ha superado los 50.000 millones de euros. El presidente, Adolfo Plaza, se ha mostrado muy satisfecho con estos logros, que marcan el fin del primer ejercicio del ciclo estratégico 2025-2027, asegurando que los resultados obtenidos confirman la dirección correcta para alcanzar los objetivos establecidos por el Consejo Rector.

El director general, Xabier Egibar, ha detallado los planes de Laboral Kutxa para el año en curso, destacando una agenda competitiva centrada en maximizar el crecimiento rentable. Esto incluye el impulso de los servicios de inversión, con una mayor especialización en la red y la colaboración con Morgan Stanley, que aporta una dimensión internacional y permitirá el desarrollo de productos de alta calidad.

Una prioridad clave para 2026 es la expansión en Cataluña, donde las previsiones de crecimiento superan las iniciales, y se continuará con la apertura de oficinas según lo planificado. Egibar ha enfatizado la importancia de la agenda transformadora de la entidad, que busca mejorar las capacidades tecnológicas y el talento de la organización.

La inteligencia artificial se considera un factor de cambio radical en la forma de operar y atender a los clientes, por lo que Laboral Kutxa está invirtiendo significativamente en su nuevo Plan Director de Tecnología, que abarca 111 iniciativas centradas en el fortalecimiento del gobierno tecnológico, la mejora de la seguridad, la eficiencia y la innovación. Con cautela, la entidad prevé un incremento del 5% en sus beneficios para 2026, superando los 305 millones del año anterior.

La situación en Oriente Próximo ha sido abordada, destacando el drama humanitario y sus consecuencias en términos de presión inflacionista, tensiones en los tipos de interés y el riesgo de estancamiento económico global. A pesar de esto, se mantiene la confianza en la economía española y vasca, así como en la capacidad de resiliencia del tejido empresarial y cooperativo.

Adolfo Plaza ha expresado su satisfacción por los logros alcanzados, señalando que Laboral Kutxa se está acostumbrando a superar sus propios límites y a batir récords de negocio cada año. Estos buenos resultados proporcionan el margen, la energía y la confianza necesarios para seguir creciendo. El Grupo Laboral Kutxa, que incluye las empresas participadas, compañías de seguros, gestoras de fondos e inmobiliarias, ha consolidado un beneficio de 305 millones de euros, superando todos los registros anteriores.

La política de prudencia de la cooperativa se ha manifestado en la gestión de activos de deuda pública, asumiendo minusvalías para incrementar la rentabilidad futura, y en el refuerzo de las coberturas de la cartera crediticia para aumentar la resiliencia ante riesgos geopolíticos. Laboral Kutxa cerró el ejercicio con una rentabilidad sobre fondos propios del 12,68%, una solvencia del 26,22% (muy por encima del requerimiento supervisor del 12,085%), una liquidez LCR que quintuplica la normativa bancaria (572,3%) y una tasa de dudosidad por debajo del 2%, superando ampliamente los promedios del sector.

Plaza ha subrayado la solidez de los cimientos financieros sobre los que Laboral Kutxa seguirá construyendo su futuro





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