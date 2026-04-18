La Yakuza Japonesa al Borde de la Extinción: Declive, Nuevos Delitos y un Futuro Incierto

La tradicional organización criminal japonesa Yakuza se encuentra en un profundo declive debido a la presión policial, las nuevas leyes y la aparición de grupos criminales en línea. Las cifras de miembros han caído a mínimos históricos y los expertos señalan un futuro incierto para este sindicato del crimen.

La Yakuza , el icónico sindicato del crimen organizado japonés, enfrenta un declive histórico. Las cifras de reclutas han caído a mínimos sin precedentes, sus actividades están fuertemente restringidas y la proliferación de nuevos grupos criminales que operan en línea plantean un desafío que parece marcar el principio del fin para esta ancestral organización. "No están muertos, pero sí moribundos", afirma la socióloga Martina Baradel, experta en estas familias criminales tradicionales.

La Yakuza, conocida por su estricta jerarquía y disciplina, ha perdido considerablemente su influencia y miembros. Las estadísticas policiales más recientes, publicadas a principios de abril, revelan que a finales de 2025 solo quedaban 17.600 personas afiliadas a grupos criminales organizados. Este número representa un mínimo histórico, muy por debajo de las más de 180.000 registradas en la década de 1960, cuando la organización alcanzó su apogeo. La Agencia Nacional de Policía atribuye esta disminución a la implacable acción de las autoridades y a la presión social para erradicar a estas organizaciones. Sin embargo, Baradel advierte que estas cifras podrían no reflejar la realidad completa. "La realidad es que la mayoría de esta gente no se ha reintegrado en la sociedad", explica la investigadora, sugiriendo que muchos yakuza simplemente simulan su salida del hampa mientras mantienen su conexión con el mundo criminal. Si bien las primeras medidas legales para limitar las operaciones de la Yakuza se implementaron en los años noventa, fue entre 2010 y 2011 cuando las prefecturas comenzaron a promulgar una serie de ordenanzas diseñadas para dificultar la vida de sus miembros. "Estas ordenanzas son un poco inconstitucionales", comenta Baradel, ya que no se centran tanto en restringir las actividades del grupo como en limitar los derechos individuales de sus integrantes. Por ejemplo, se les impide realizar trámites básicos como alquilar una vivienda o adquirir un vehículo si forman parte de un grupo criminal registrado. Aunque existen mecanismos para sortear estas normas, su objetivo principal es aislar a la Yakuza del resto de la sociedad. Según Noboru Hirosue, investigador del Centro de Investigación Criminológica de la Universidad Ryukoku de Kioto, esta desconexión social está forzando a los yakuza a recurrir a métodos de financiación que antes criticaban, como el fraude. Estas prácticas a menudo los vinculan con el fenómeno criminal conocido como ‘tokuryu’, que está causando serios quebraderos de cabeza a las autoridades. El último informe sobre crimen organizado de la Agencia Nacional de Policía de Japón dedica una sección significativa a lo que, desde 2023, se denomina ‘tokuryu’: redes criminales anónimas y efímeras que utilizan internet y las redes sociales para planificar y ejecutar sus delitos. La omnipresencia de esta palabra en los medios ha llevado a la creencia generalizada de que la popularidad de estas redes está directamente relacionada con la decadencia de la Yakuza. No obstante, Hirosue aclara a EFE que este tipo de crímenes, anónimos y digitales, no son una novedad. Grupos como los ‘hangure’, asociaciones menos jerarquizadas y más jóvenes que la Yakuza, ya practicaban estas actividades en los años noventa. La confusión, según el sociólogo, radica en la amplitud con la que se aplica el término ‘tokuryu’, abarcando desde aquellos que fingen haber abandonado la Yakuza y no pueden reintegrarse socialmente, hasta individuos que se ofrecen para cometer delitos a través de las redes sociales. "Muchos de los detenidos por la policía son trabajadores de bajo nivel, que desconocen o no tienen relación con los cabecillas", señala Hirosue, lo que dificulta la evaluación del alcance real de estas redes y sus posibles nexos con el crimen organizado. Sin embargo, Baradel, la investigadora de Nagoya, no percibe una relación sistemática entre la Yakuza y las redes ‘tokuryu’, ya que sus ámbitos de operación son "totalmente diferentes". "El poder de la Yakuza se basa en la capacidad de ejercer la violencia", explica la socióloga, un aspecto que tiene poca relevancia en las estafas en línea, uno de los principales focos de las redes ‘tokuryu’. Lo que más distingue a la Yakuza de las redes criminales anónimas es el concepto de compromiso. "Ser un yakuza implica un cambio de vida completo", afirma Baradel. Las estrictas normas y los largos periodos de formación contrastan con la motivación puramente económica de los criminales anónimos involucrados en delitos ‘tokuryu’. "Hoy en día no te metes en la Yakuza para ganar dinero", concluye la socióloga





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