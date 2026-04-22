La vulnerabilidad de los cables submarinos: el frente invisible que acecha a la economía global

A pesar de la tregua en Oriente Próximo, la seguridad de los cables submarinos de internet sigue bajo sospecha. Analizamos el impacto económico y técnico de una posible interrupción en las rutas que conectan Europa, África y Asia.

Aunque la reciente tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, con el papel fundamental de Pakistán como mediador, ha logrado una necesaria desescalada en el conflicto de Oriente Próximo, la seguridad y vulnerabilidad de los cables submarinos de telecomunicaciones se mantienen como una preocupación crítica en la agenda geopolítica mundial.

Este periodo de calma no resta relevancia a una infraestructura que, si bien permite una recuperación paulatina en los precios de los hidrocarburos y el gas natural licuado, sigue siendo un activo estratégico de primer orden. La amenaza latente no es solo física, sino económica, ya que una interrupción en el flujo de datos que conecta Europa con Asia tendría consecuencias directas en la estabilidad de los mercados financieros globales. El punto geográfico de mayor tensión se localiza en el estrecho de Bab el Mandeb, la puerta de acceso al mar Rojo, actualmente bajo la influencia operativa de los rebeldes hutíes, fuerzas alineadas con el Eje de la Resistencia. En esta estrecha franja marítima, junto con la salida hacia el Canal de Suez, se encuentran concentrados 16 cables submarinos críticos. Estas líneas transportan aproximadamente entre el 15 % y el 20 % del tráfico mundial de internet, funcionando como la arteria principal de comunicaciones entre tres continentes. Tras los intercambios de ataques directos entre Teherán y Washington, el sector tecnológico ha puesto a esta red bajo una vigilancia extrema, consciente de que un sabotaje coordinado tendría el potencial de alterar las operaciones bursátiles y el comercio electrónico a gran escala. Carlos Dasi, director de operaciones de la firma Telxius, ofrece una visión técnica que equilibra el alarmismo con la realidad operativa. Según Dasi, si bien un ataque contra esta infraestructura causaría un impacto notable, es improbable un colapso sistémico global debido a la resiliencia inherente de las redes. Los protocolos de redundancia permiten redirigir el tráfico por rutas alternativas, ya sea bordeando el continente africano o cruzando el Pacífico hacia las costas estadounidenses. No obstante, el impacto no sería nulo: se anticipa un retardo en la transmisión de datos de entre 100 y 110 milisegundos. Esta latencia, aunque imperceptible para el usuario común, representaría un golpe significativo para el trading de alta frecuencia y los sistemas de compensación financiera internacional que dependen de ejecuciones en tiempo real. El despliegue de cables como el AAE-1, que une Europa con China a lo largo de 25.000 kilómetros, o los sistemas SEA-ME-WE, donde participan gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Meta y Orange, evidencia la importancia estratégica de estas inversiones. Ante este escenario, las grandes tecnológicas están adoptando la estrategia de la triversidad: asegurar tres rutas de conexión distintas para evitar que cualquier punto de conflicto interrumpa el servicio. Esta lógica ya se aplica en otras zonas de alta densidad marítima, como el Estrecho de Gibraltar. En el caso de las amenazas vertidas por los rebeldes hutíes en 2023, que incluyeron mapas y mensajes sobre la posición privilegiada de Yemen, los expertos subrayan que el beneficio geopolítico de tal sabotaje es cuestionable. Para lograr un daño irreparable, se requeriría una acción coordinada masiva contra múltiples rutas internacionales, un evento que la comunidad de inteligencia considera, por el momento, poco probable y de baja rentabilidad táctica para los insurgentes





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