La Vuelta a la Pasarela de la Diseñadora: Un Reto en Negro y un Homenaje a la Artesanía

La diseñadora regresa a las pasarelas con una colección atemporal y un estilo oscuro, revisando clásicos femeninos y rindiendo homenaje a la artesanía y a figuras icónicas de la moda. El desfile, que se caracteriza por el uso del negro y el rosa, es una reflexión sobre la dualidad y la nostalgia.

Nacida en Barcelona, criada en Galicia y con retorno a casa para estudiar moda en Felicidad Duce, la escuela de la que egresó María Escoté, la diseñadora encontró en ese ambiente a 'Bernardette', nombre que bautiza una de sus creaciones.

Después de mantenerse alejada de las pasarelas desde 2018, la expectativa por su regreso era palpable, tanto por parte del público como de la propia diseñadora. 'He seguido activa, aunque sin desfiles, y creo que este es el momento adecuado para volver', declara la diseñadora, abordando este retorno con valentía y audacia.

La colección presentada es atemporal, sin importar la estación, y se caracteriza por su monocromía, principalmente en negro. 'Es un color que, si bien no es mi preferido, representó un desafío, no quise optar por lo fácil', explica. La propuesta es una reinterpretación de los clásicos femeninos, prendas destinadas a convertirse en esenciales del guardarropa, con una perdurabilidad asegurada. La artesania, un elemento constante en su trabajo y parte fundamental de su identidad, juega un papel crucial.

'Tengo esa chaqueta perfecta, que no es ni de Saint Laurent ni de Zara, es la intermedia', describe la diseñadora, refiriéndose a una prenda accesible para la mujer que busca la pieza 'perfecta'. La perfección se manifiesta en los acabados y detalles meticulosos. 'Algunos bolsillos están ocultos en los vivos, o los botones se integran en la misma tela. He creado una colección que resuena con mi esencia', añade.

La colección incluye a los exalumnos de 'Maestros de la costura', impulsados al estrellato por Alejandro Gómez Palomo, quienes 'forman parte de la historia de la casa y abren el desfile', contando con la presencia de una top model.

Los diseños, con una paleta cromática predominantemente oscura, exhiben un uso magistral del negro, creando una atmósfera opulenta y sofisticada. Los tejidos, en sus diversas texturas, aportan matices y riqueza a la colección: algodones, plumetis, mikados, tafetanes. No todo es negro; dos estilismos se presentan en un suave rosa bebé, un color predilecto de la diseñadora. 'Es mi favorito, siempre me acompaña'.

Este rosa se manifiesta en dos looks completos y en contraste con el negro en otras dos salidas. 'Está esta camisa rosa que es como si una niña se pone la de su padre, o como la camisa que lleva su muñeca', explica. Pero su rosa trasciende la nostalgia emocional para expresar la pasión por la costura, inspirada en los vibrantes y audaces años 20 del siglo XX, y rindiendo homenaje a Balenciaga.

Alicia en el país de las maravillas y el negro lo impregna todo: la ropa, los complementos, su exterior y su interior, su carcasa y su alma, la de la colección. La diseñadora revisa la costura que le gusta para crear sus propias versiones, piezas que recuerdan a grandes nombres como Comme des Garçons o Ann Demeulemeester, sin olvidar a Sonia Rykiel. Su estética 'dark' coquetea con el punk.

El desfile se asemeja a una serie de fotogramas donde el deseo y el dolor de Alicia se manifiestan: vestidos baby doll con botas dominatrix, minivestidos plisados de patrón geométrico con tirantes delicados. Las prendas son mini pero adornadas con lazos, volantes y bolsillos amplios. La luz emerge de la oscuridad, la del pasado y la de la infancia de Alicia.

El abrigo de peluche en rosa y negro resulta encantador, y los vestidos en rosa son fuente de luz y esperanza, especialmente en el deseo de que la diseñadora continúe su trayectoria en las pasarelas.

El desfile estuvo precedido por las propuestas de SKFK, y cerraron la jornada Custo Barcelona y Adolfo Domínguez, este último con el estreno de su documental y el desfile celebrado en Barcelona. Otros títulos relevantes son 'Horror Couture', el libro que revela el lado oscuro de la moda, y 'Alta Costura', la película que cautiva a los amantes de la moda recreando el taller de Dior. Además, el artículo hace referencia a los diseñadores destacados en la Madrid Fashion Week que están marcando tendencia, ofreciendo una visión completa de la escena actual.





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