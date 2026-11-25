El repliegue del mercado tras la ausencia de Jensen Huang revela la fragilidad de la economía estadounidense dependiente de la riqueza tecnológica y el gasto de los adinerados.

La ausencia temporal de Jensen Huang al frente de Nvidia desencadenó una profunda corrección en Wall Street que puso de manifiesto los riesgos inherentes a una economía cada vez más vinculada a la inteligencia artificial. Durante las dos semanas en las que el CEO estuvo fuera de la dirección, el mercado experimentó una oleada de ventas prolongada que redujo las ganancias anteriores. Hace poco más de un mes, el índice registraba un alza superior al 14%, pero terminó la semana pasada al borde de caer en terreno negativo para el año, impulsado por dudas sobre la sostenibilidad del modelo de negocio de la IA.

La intervención de Donald Trump y el mercado

El presidente Donald Trump intervino directamente para facilitar el regreso de Huang a Nvidia, convencido de que su presencia funcionaría como catalizador para la recuperación bursátil. La administración llegó a la conclusión de que la figura del CEO era demasiado importante para ser prescindida, ante el temor a que el desplome arrastrara a toda la economía. Este temor tenía fundamento en la extrema concentración del valor del mercado: las cinco mayores empresas de inteligencia artificial cotizadas en el S&P 500, que incluyen a Nvidia, Microsoft, Google, Amazon y Meta, representan colectivamente el 25% del valor total del mercado.

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Impacto financiero y concentración sectorial

La caída del 28% en las acciones de Nvidia, registrada tras la dimisión temporal de Huang, se propagó rápidamente a todo el sector tecnológico, generando una fase de corrección generalizada en Wall Street. Aunque el mercado respondió positivamente el primer día tras el retorno de Huang a su puesto, la intervención política puso de relieve la vulnerabilidad del sistema financiero ante la confianza en este grupo reducido de gigantes tecnológicos. La dependencia del rendimiento de estas cinco compañías para sostener el índice principal ha sido un factor clave en la reacción inmediata de los inversores.

La economía en forma de K y el gasto

Más allá del sector tecnológico, la estructura económica de Estados Unidos muestra una fractura profunda conocida como economía en forma de K. Mientras el gasto de los consumidores en el tercer trimestre registró un sólido ritmo anualizado del 3,8% según la Oficina de Análisis Económico, esta cifra oculta una distribución desigual de la riqueza. Los economistas de RSM US indican que el 40% de la población con mayores ingresos gastó US$ 15,7 billones hasta septiembre, mientras que los estadounidenses de rentas medias y bajas gastaron solo US$ 6,7 billones.

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Desigualdad de consumo y riesgos futuros

Los estadounidenses más ricos fueron responsables del 70% del gasto total de los consumidores este año, un aumento respecto al 61% registrado el año anterior. Esta concentración del gasto sugiere que una caída sostenida del mercado no amenazaría necesariamente los billones de dólares invertidos en inteligencia artificial, pero sí podría erosionar la confianza de los consumidores de altos ingresos que han mantenido su poder adquisitivo. La inflación y los elevados tipos de interés hipotecarios han dejado a muchas familias fuera del mercado inmobiliario, aumentando la brecha entre los que consumen y los que no.

Consecuencias a largo plazo

Aunque algunos indicadores sugieren una reducción de la brecha de riqueza dependiendo del periodo analizado, la tendencia reciente es clara: los más adinerados han asumido el peso del consumo mientras la mayoría modera sus gastos. El escándalo que involucró a Jensen Huang, la reacción de Donald Trump y la volatilidad posterior ilustran cómo la política y la alta tecnología están entrelazadas en la economía actual. La sostenibilidad de este modelo depende de mantener la confianza de los consumidores de mayores ingresos ante la incertidumbre económica general.