La vivienda se aleja de la capacidad adquisitiva real de los ciudadanos en España

Un informe analiza los precios medios de la vivienda y los sueldos de la plataforma Infojobs y revela que en España se necesita destinar el sueldo bruto de 8,4 años para adquirir una vivienda. Sin embargo, en algunas zonas, las exigencias se disparan, como en Baleares, donde los residentes necesitan 15,1 años de salario bruto íntegro para pagar una vivienda de 80 metros cuadrados.

En España, adquirir una vivienda requiere destinar el sueldo bruto de 8,4 años, según un informe que analiza los precios medios de la vivienda y los sueldos de la plataforma Infojobs.

Sin embargo, en algunas zonas, las exigencias se disparan, como en Baleares, donde los residentes necesitan 15,1 años de salario bruto íntegro para pagar una vivienda de 80 metros cuadrados. La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, explica que la vivienda se está alejando de la capacidad adquisitiva real de los ciudadanos y que la brecha territorial se agrava cada vez más.

La compra de una vivienda continúa siendo uno de los principales retos económicos para los trabajadores, y los salarios ofertados en InfoJobs mantienen una evolución positiva, pero el incremento del precio de la vivienda se queda muy lejos de la subida de los salarios. La brecha creciente entre el precio de la vivienda y los salarios tiene un impacto directo en la capacidad de los ciudadanos para desarrollar proyectos a largo plazo, ya que obliga a destinar más años de trabajo y ahorro para acceder a una vivienda en propiedad.

Según el salario medio de los españoles, aunque Guipúzcoa es la provincia con los sueldos más altos, también registró el cuarto precio de la vivienda más elevado del país. Las provincias en las que el plazo necesario para pagar una vivienda supera los 10 años de salario bruto íntegro son: Madrid, Málaga, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona.

Por otro lado, las provincias en las que se dedicaron menos de cinco años a pagar una vivienda de 80 metros cuadrados son: Jaén, Ciudad Real, Teruel, Toledo y Zamora. Jaén es la segunda provincia con el precio medio por metro cuadrado más económico del país y donde sus residentes necesitaron menos tiempo para pagar una vivienda. En concreto, requirieron 3 años de salario bruto íntegro, el equivalente a 36 meses, para adquirir una vivienda de 80 metros cuadrados.

Así, en Jaén el precio de la vivienda en venta en 2025 se cerró con un incremento anual del 3,5%, situando el precio medio en diciembre en 1.038 euros/m², mientras que el salario bruto medio registrado por InfoJobs en Jaén aumentó un 4,1% en 2025 hasta alcanzar la media de 28.062 euros anuales





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