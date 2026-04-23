La Vivienda en España: Promesas Incumplidas y una Realidad Agria

Análisis crítico de la política de vivienda en España, destacando el fracaso de las iniciativas gubernamentales y autonómicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible, la especulación inmobiliaria y la creciente frustración social.

El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las Comunidades Autónomas, se encuentra inmerso en una serie de anuncios relacionados con la vivienda, presentando cifras impactantes de supuestas nuevas construcciones.

Sin embargo, la realidad que percibe el ciudadano es muy diferente: especulación, inflación de precios, desahucios y la expulsión de residentes de los barrios de las grandes ciudades. Si bien la política de vivienda es competencia exclusiva de las CCAA, el Gobierno central ha intentado suplir su inacción mediante la creación de un Ministerio de Vivienda y diversas iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la asignación de fondos para la construcción de inmuebles, un PERTE para la vivienda industrializada y, más recientemente, el último Plan de Vivienda de la legislatura.

Lamentablemente, todas estas medidas han fracasado en su objetivo principal: facilitar el acceso a una vivienda asequible en alquiler para colectivos amplios, incluyendo jóvenes y familias vulnerables. El parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo limitado y no se espera que alcance la media europea del 9% al finalizar el actual período legislativo.

Es importante señalar que las CCAA, las verdaderas responsables de la política de vivienda, se han dedicado principalmente a obstaculizar las iniciativas gubernamentales, aunque sí han aceptado los fondos transferidos por el Estado, utilizándolos de manera inadecuada, como se evidencia en el caso de Madrid. En esta comunidad autónoma, el Plan Vive, ampliamente criticado, solo ha logrado entregar 5.000 viviendas de calidad inferior, con defectos significativos y precios de alquiler que, en algunos casos, superan los 1.000€ mensuales.

Además, los límites de ingresos para acceder a estas viviendas se han elevado hasta los 60.000€ anuales, beneficiando a personas que no se encuentran en situación de necesidad, similar a lo que ocurre en Alicante. Otro aspecto problemático ha sido la inacción en la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña, y parcialmente Navarra, Euskadi y algunas ciudades gallegas, han implementado mecanismos de control de precios de alquiler, con resultados poco satisfactorios, lo que genera frustración en la población.

Las CCAA también han obstaculizado la implementación del bono alquiler joven, impidiendo que miles de personas puedan beneficiarse de él debido a la incapacidad y la falta de buena fe de los gobiernos autonómicos. El aumento constante de los precios del alquiler y la compra de viviendas resta valor a los indicadores macroeconómicos positivos y reduce el impacto de las mejoras salariales, obligando a muchos ciudadanos a compartir pisos y habitaciones, o incluso a vivir en caravanas, como ocurre con algunos funcionarios públicos en Baleares y otras zonas.

A pesar de estos desafíos, la legislación vigente no ha derogado las normas sobre Socimis, y los grandes fondos de inversión continúan adquiriendo propiedades en barrios de las grandes ciudades, incluso en aquellos de renta más baja. Esta intrusión en el tejido social limita la capacidad de actuación de los gobiernos y dificulta que la construcción masiva, que nunca se materializa, pueda influir en la distribución y fijación de la población.

La vivienda en España sigue siendo tratada como un bien de inversión en lugar de un bien de uso, una perspectiva que parece irreversible. La especulación y la formación de precios basados en las expectativas del mercado hacen que el control real de los precios sea imposible, incluso si se cumpliera la Ley de Vivienda.

Los poderosos lobbies del sector inmobiliario han influido en los gobiernos regionales y central, obteniendo beneficios como la cesión gratuita de terrenos en Madrid para la construcción de viviendas supuestamente protegidas, con la intención de desclasificarlas en el futuro para obtener ganancias. El nuevo Plan de Vivienda, con una dotación de 7.000 millones de euros, solo podría añadir unas 95.000 viviendas al parque, una cifra insignificante en comparación con las necesidades reales, estimadas en 650.000 por el Banco de España, y muy lejos de los siete millones de viviendas públicas necesarias para alcanzar un 30% de vivienda social, similar a las mejores prácticas europeas.

La frustración social con la política de vivienda, que contribuye a la desconfianza en la política, no se disipará con este nuevo plan, que se ha convertido en un vehículo de financiación recurrente a lo largo de los años





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