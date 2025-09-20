La vivienda devora los salarios: España se enfrenta a una crisis de asequibilidad

La disparidad entre el crecimiento salarial y el aumento del precio de la vivienda en España crea una creciente crisis de asequibilidad, con un impacto significativo en el poder adquisitivo de los ciudadanos y el acceso a la vivienda. El análisis de datos revela una preocupante desconexión entre los ingresos y los costes de la vivienda, exacerbada por la escasez de oferta y otros factores como el auge del alquiler vacacional.

En España, la brecha entre el aumento de los salarios y el exorbitante coste de la vivienda se ha ensanchado considerablemente en la última década, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2015 los salarios han crecido un modesto 20,1%, mientras que los precios de la vivienda, tanto nueva como usada, se han disparado un 83,3%.

Esta disparidad ha generado una situación en la que el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente en ciudades como Baleares, Canarias y Madrid, donde los precios ya superan los máximos de la burbuja inmobiliaria. Este desequilibrio plantea un desafío económico y social significativo, poniendo de manifiesto la necesidad de políticas que aborden la creciente inaccesibilidad a la vivienda. La situación actual exige una reflexión profunda sobre las causas de esta divergencia y la implementación de medidas que equilibren la ecuación entre ingresos y costes de vivienda, garantizando así una mayor estabilidad económica y un acceso más justo a la vivienda para todos los ciudadanos.\Diversos factores han influido en la evolución salarial y el encarecimiento de la vivienda. Tras la crisis financiera, la recuperación económica, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la negociación colectiva han impulsado un ligero aumento de los salarios nominales. Sin embargo, estos incrementos no han sido suficientes para compensar el vertiginoso aumento de los precios de la vivienda. El SMI ha subido un 31,5% desde 2019, pero este aumento se ve eclipsado por el incremento de los precios inmobiliarios. Las subidas salariales pactadas en convenio colectivo han intentado paliar la situación, pero el mercado de la vivienda sigue desbocado. Funcas calcula que, aunque los salarios podrían haber recuperado el poder adquisitivo perdido, la realidad es más compleja. El incremento de los precios de los alimentos, que impacta más en las rentas bajas, y la exorbitante subida de los precios de la vivienda y el alquiler, diluyen cualquier mejora salarial real. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, destaca que “los salarios han subido mucho menos que la vivienda, y todavía menos si se compara con los alquileres, particularmente con los nuevos”. Datos de Fotocasa revelan que el precio medio del alquiler ha subido un 78% entre 2014 y 2024, exacerbando la dificultad de acceso a la vivienda.\La escasez de oferta, especialmente de vivienda asequible, es uno de los principales culpables del encarecimiento de la vivienda. El mercado inmobiliario ha experimentado 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales, con un incremento del 12,7% en el segundo trimestre de 2025, la mayor subida desde 2007. Este auge responde a una falta de oferta que se agrava por el auge del alquiler vacacional y la compra de vivienda por parte de no residentes. Expertos de InfoJobs y Fotocasa advierten que “el acceso a la vivienda se ha deteriorado significativamente en los últimos años debido a la fuerte desconexión entre la evolución del precio de la vivienda y la de los salarios”. El Gobierno se enfrenta al desafío de intervenir el mercado del alquiler ante el estancamiento de la Ley del Suelo y el rechazo a la Ley de Vivienda, buscando soluciones para mitigar el impacto de esta crisis habitacional. La necesidad de vivienda asequible es urgente, y se requiere una acción coordinada para aumentar la oferta, regular el mercado y garantizar que la vivienda sea un derecho accesible para todos





