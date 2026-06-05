La vivienda de obra nueva en España: tendencias, demanda y proyectos destacados

Análisis del auge de la vivienda de obra nueva en España, con foco en premios de calidad, sostenibilidad y ubicación. Se examinan proyectos en Mallorca, Alicante, Ibiza, Madrid y San Sebastián, y el perfil del comprador internacional, que prioriza eficiencia energética, espacios al aire libre y adaptación a nuevos estilos de vida como el teletrabajo.

El noreste de Mallorca, en Cala Ratjada , es el lugar donde se ubica Luz de Cala Ratjada by TM, un residencial de villas pareadas y bungalows con completas zonas comunes que fusionan diseño contemporáneo, confort y una ubicación privilegiada.

Este proyecto de TM Grupo Inmobiliario exhibe una arquitectura de líneas limpias y elegantes, con materiales y acabados de alta calidad, con precios a partir de 877.000 euros. La vivienda de obra nueva experimenta una demanda muy elevada en España, en contraste con una oferta insuficiente para atender a un comprador que busca inmuebles más sostenibles, funcionales y preparados para nuevos estilos de vida marcados por el teletrabajo y la calidad de vida.

La demanda actual busca mucho más que un hogar; la calidad constructiva, la eficiencia energética, el diseño, las amplias terrazas y las zonas comunes orientadas al bienestar son ahora elementos esenciales. TM Grupo Inmobiliario apuesta por proyectos sostenibles y adaptados a las nuevas formas de vivir, incorporando la industrialización como una de las palancas de su Plan Estratégico para mejorar en calidad, sostenibilidad y eficiencia.

El mercado de la obra nueva es muy dinámico, con dos submercados muy activos: el de primera residencia, con fuerte demanda y presión sobre una oferta escasa, limitada en parte por la falta de suelo, y con gran presencia del comprador internacional. Tras un breve periodo de cautela por el conflicto de Ormuz, el interés ha vuelto a niveles previos, demostrando que el apetito por estas viviendas se mantiene.

El producto se ha vuelto escaso y muy selectivo, con altas calidades, sostenibilidad, espacios al aire libre en grandes terrazas y variadas zonas comunes, para responder a una demanda potente y exigente. Lucas Serrano, director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de TM Grupo Inmobiliario, analiza el perfil del turista residencial internacional, un comprador que adquiere vivienda de nueva construcción para disfrutarla largas temporadas o convertirla en su primera o futura primera residencia.

En 2025, clientes de 36 países han elegido sus proyectos de turismo residencial en España, destacando mercados europeos como Polonia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Ucrania, Reino Unido, Rumanía, Suecia, República Checa y Hungría. Ya no se habla solo de segunda residencia vacacional, sino de un modelo híbrido impulsado por el teletrabajo, el envejecimiento activo y la movilidad internacional.

Más del 40% de sus compradores reside en su vivienda más de cuatro meses al año y casi un 30% la concibe como primera o futura primera residencia. Este comprador medio tiene 51 años, está casado y presenta una elevada solvencia. La ubicación sigue siendo un factor decisivo, especialmente la proximidad al mar y a servicios consolidados, como en las costas de Almería y Valencia, Costa del Sol y Mallorca.

El comprador es cada vez más exigente: prioriza calidad constructiva, diseño, eficiencia energética, sostenibilidad, seguridad, zonas comunes, servicios, conectividad y viviendas adaptadas a estancias largas. Otros ejemplos de promociones incluyen Estela, de Aedas Homes, en el nuevo barrio de San Agustín, Alicante, con cien viviendas de uno, dos y tres dormitorios, garaje y trastero, zonas comunes con jardines, piscina, zona de juegos infantiles y parking para bicis, y calificación energética A gracias a aerotermia centralizada, placas fotovoltaicas y doble acristalamiento, desde 206.500 euros.

También está GS Ibiza Serenity, de Grupo GS, en Santa Eulalia del Río, Ibiza, con lujosas viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, espacios luminosos, vistas al mar, domótica, acabados prémium, jardines y terrazas con jacuzzi privado, piscina y solárium, a partir de 1,05 millones de euros. Asimismo, Campus Valdebernardo, de Grupo Pryconsa, a unos ocho kilómetros del centro de Madrid, en una zona residencial tranquila, con viviendas de dos y tres dormitorios, excelente aislamiento térmico y acústico, certificación energética A, y zonas comunes con jardines, piscina, áreas infantiles, gimnasio y dos salas comunitarias, desde 394.000 euros.

Por último, Ibaeta Berri, de Amenabar en San Sebastián, combina la cercanía a la playa con la tranquilidad de la montaña





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