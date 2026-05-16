La demanda de vivienda ha llevado a que los precios y la oferta se incrementen en municipios dormitorio y históricamente más accesibles, obligando a muchas personas a buscar opciones en localidades periféricas. La falta de oferta disponible y el crecimiento continuado de los precios están estrechando las posibilidades incluso en crecimiento demográfico, llegada de nuevos residentes, inversión inmobiliaria y falta de suelo disponible.

La vivienda asequible se aleja de los grandes núcleos urbanos y obliga a muchas personas a asumir mayores gastos, mientras que los precios y la oferta siguen aumentando en municipios dormitorio y históricamente más accesibles.

La falta de oferta disponible y el crecimiento continuado de los precios están estrechando las posibilidades incluso en crecimiento demográfico, llegada de nuevos residentes, inversión inmobiliaria y falta de suelo disponible. Aunque las administraciones anuncian nuevos planes urbanísticos y promociones de vivienda protegida, el problema sigue creciendo más rápido que las soluciones





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