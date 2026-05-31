La visita del papa León XIV a Canarias ha puesto el foco sobre la crisis migratoria en la isla. Los migrantes que llegan a Canarias enfrentan una ruta mortal hacia Europa, y muchos de ellos fallecen en el mar sin dejar rastro. La visita del papa también ha llegado hasta el cementerio de los migrantes fallecidos en el puerto de Los Cristianos, donde hay una fila de nichos sin nombre.

La visita del papa pone el foco sobre una de las fronteras más duras de Europa. Las tumbas sin nombre de los migrantes que llegan a Canarias .

En Canarias, la crisis migratoria no solo se mide en desembarcos, también en ausencias, en llamadas que nunca se responden, en familias esperando noticias desde Senegal, Mali, Mauritania o Marruecos. En el muelle del puerto de Los Cristianos, en Tenerife, quienes trabajan en primera línea viven la realidad de la crisis migratoria de manera cotidiana.

El jefe del servicio de la Policía Portuaria de Los Cristianos, Juan David Dávila, lleva años recibiendo embarcaciones migratorias y reconoce que hay imágenes imposibles de normalizar: "Lo más duro es verles la cara y pensar que en el fondo del cayuco puede venir algún fallecido", explica.

"Estás esperando sacar a todo el mundo sano y salvo, aunque vengan enfermos. Pero cuando registras y te encuentras a alguien que ha fallecido, es un golpe muy duro", añade. Dávila señala que la crisis migratoria es un tema que afecta a todos, pero que también es importante recordar que detrás de cada migrante hay una historia y una familia que espera noticias.

"En casa o con los amigos intentamos hablar lo menos posible del tema, pero siempre necesitas a alguien cercano para poder contarles lo que estás pasando, realmente qué es lo que estás sufriendo, lo que estamos viviendo", señala. La ruta canaria se ha convertido en una de las más mortales hacia Europa. Muchos migrantes pasan más de una semana en alta mar. Otros desaparecen sin dejar rastro.

"Y eso pasa más de lo que la gente piensa", explica el responsable portuario. Con la inminente visita del papa León XIV a Canarias, el foco vuelve a colocarse sobre la crisis migratoria en la isla. El jefe del servicio de la Policía Portuaria de Los Cristianos considera necesaria la visita del papa: "Es importante que conozca el drama que está sufriendo Canarias como puerta de Europa. Es necesario", asegura.

La visita del papa también ha llegado hasta el cementerio de los migrantes fallecidos en el puerto de Los Cristianos. Allí, hay una fila de nichos con los nombres de los fallecidos, pero también hay una fila de nichos sin nombre.

"Son 15 los que están aquí. Del 26 al 40", señala Jonathan Méndez Silva, sepulturero tinerfeño, mientras recorre la hilera inferior de nichos. Eran 15 de los 24 migrantes malienses fallecidos el 26 de abril de 2021 en el Atlántico. Encontraron el cayuco al sur de El Hierro.

Algunos llegaron sin documentación, otros jamás pudieron ser identificados oficialmente. Jonathan explica que esas tumbas son diferentes al resto del cementerio.

"No tienen nombre, no tienen flores, ni siquiera tienen la conchita donde normalmente los familiares colocan recuerdos o ramos", dice. A diferencia de otros entierros, aquí casi nunca hay despedidas.

"En otros procedimientos están las familias, se comparte la pena, hay una unidad familiar alrededor. Aquí estamos solo nosotros", señala Jonathan. La mayoría de los nichos apenas tienen una referencia numérica compartida. Nada que permita reconocer rápidamente quién descansa ahí.

Nada que cuente la historia que quedó interrumpida en el mar. Una placa colocada por la Asociación de Malienses de Tenerife es la única referencia visible a los sepultados. Un mensaje de homenaje y adiós: "A todas las personas que un día dejaron sus hogares en busca de una vida mejor, huyendo de la guerra, buscando la libertad o la prosperidad que merecen.

A todos los que han perdido la vida en el camino y especialmente a las víctimas del cayuco encontrado el 26/04/21 con esos 24 cuerpos al sur de El Hierro", reza la placa. Jonathan cuenta que el cementerio intentó, dentro de sus posibilidades, mantener unidos a esos migrantes fallecidos. Muchos de ellos eran musulmanes y, según explica, se trató de respetar su tradición funeraria.

"Lo más cerca posible sería enterrarlos directamente bajo tierra, pero muchas veces no hay espacio", relata. "Por eso, aunque el proceso se haya hecho con rapidez y en condiciones difíciles, el objetivo era al menos ofrecerles un lugar digno para descansar", añade. Jonathan lamenta que muchos de los migrantes fallecidos no estén identificados y que no se sepa quién está en cada nicho.

"Es triste, pero esta es la realidad. Son personas que han perdido la vida en el camino hacia la libertad y la prosperidad", explica. La futura visita del Papa León XIV también ha llegado hasta este rincón del cementerio. Jonathan cree que puede servir para sacar esta realidad de la invisibilidad.

"Es genial porque se le está dando un poco de luz al asunto", explica





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