La visita del papa León XVI a España está generando gran expectativa entre los feligreses y las tiendas. Se ultiman los preparativos en Madrid y Barcelona para recibir al Sumo Pontífice.

La visita del papa León XVI a España está cada vez más cerca, generando gran expectativa entre los feligreses y las tiendas. En Madrid , se ultiman los preparativos para recibir al Sumo Pontífice, lo que implica cambios en las rutas de los camiones y adaptaciones en los menús de los restaurantes.

Las autoridades de transporte recomiendan el uso del transporte público, como el Metro, para facilitar la movilidad. En Barcelona, los comerciantes ya tienen listo el merchandising para la llegada del papa. La visita promete dinamizar la actividad económica en ambas ciudades. En Canarias, la Policía de La Laguna ya ha preparado el dispositivo de seguridad, con algunas calles que se van a tener que cortar.

Mientras tanto, en Madrid, se prepara un pack para la llegada del papa, que incluye cambios en las rutas de los camiones y adaptaciones en los menús de los restaurantes. Se pide a los ciudadanos que utilicen el transporte público para facilitar la movilidad. La visita del papa promete ser un evento importante para la economía de ambas ciudades





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