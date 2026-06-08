La visita del papa León XIV a Madrid: un momento histórico para la ciudad y la Iglesia católica

La visita del papa León XIV a Madrid ha sido un momento histórico para la ciudad y para la Iglesia católica en España. En un discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados, el papa León XIV ha hablado sobre la importancia del respeto al Derecho Internacional y la necesidad de resolver los conflictos de manera pacífica.

La visita del papa León XIV a Madrid ha sido un momento histórico para la ciudad y para la Iglesia católica en España. En un discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados, el papa León XIV ha hablado sobre la importancia del respeto al Derecho Internacional y la necesidad de resolver los conflictos de manera pacífica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su sintonía con las palabras del papa y ha defendido la política exterior del país. En el ámbito nacional, la visita del papa ha sido vista como un momento de resurgimiento católico en la sociedad española. Algunos expertos han destacado la importancia de la visita del papa para la sociedad española y han hablado sobre la necesidad de respetar la diversidad y la tolerancia.

La visita del papa ha sido un momento de reflexión y de debate sobre la política y la sociedad española





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