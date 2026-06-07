La visita del papa León XIV a Madrid reúne a más de un millón de personas

La visita del papa León XIV a Madrid ha sido un éxito, con multitudes vitoreando mientras él avanza en el papamóvil. La figura del pontífice ha generado una gran capacidad de atracción más allá de la fe, y promete seguir reuniendo a multitudes según prosiga su viaje y se desplace a otras ciudades.

El papa León XIV visitó Madrid con multitudes impresionantes, donde más de un millón de personas se reunieron para seguir la Santa Misa y procesión del Corpus Christi que presidía el pontífice.

La juventud ha tenido una presencia destacada en los primeros actos del papa, quien ha estado muy implicado en juntar a la juventud y a los creyentes. La visita del papa a España ha sido un éxito, con multitudes vitoreando mientras él avanza en el papamóvil.

La figura del pontífice ha generado una gran capacidad de atracción más allá de la fe, y promete seguir reuniendo a multitudes según prosiga su viaje y se desplace a otras ciudades como Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. El papa ha estado muy comprometido con la juventud, y ha tenido una presencia destacada en los actos que ha realizado, como la vigilia de oración junto a jóvenes que se celebró el sábado por la tarde en la Plaza de Lima, donde se reunieron medio millón de personas.

La visita del papa ha sido un momento importante para la ciudad de Madrid, y ha generado un gran entusiasmo entre los habitantes y los turistas que han acudido a verlo





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