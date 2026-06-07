La visita del papa León XIV a Madrid: entre la ironía periodística, el fervor multitudinario y mensajes contra la polarización

Resumen de la visita del papa León XIV a Madrid, que incluye su recorrido en papamóvil, la misa del Corpus ante un millón de personas, el encuentro con la familia real y sus discursos sobre la religiosidad viva, la lucha contra la polarización y el daño de los abusos, además de momentos informales como laocurrencia entre periodistas.

La visita del papa León XIV a Madrid ha estado marcada por momentos tanto protocolarios como cercanos. La jornada comenzó con una rápida réplica de la periodista Mónica Carrillo , que no dejó pasar la oportunidad de lanzar una pregunta cargada de ironía a su compañero Matías Prats : "¿Qué se siente cuando nombran a un papa que es más joven que uno?

". Prats, fiel a su estilo, respondió con humor: "Se siente mucha paz y tranquilidad, solo quebrada por tu pregunta". Este intercambio, difundido ampliamente en redes sociales, reflejó el tono distendido que rodeó parte de la cobertura informativa de la visita papal. La agenda oficial del pontífice arrancó con la misa del Corpus Christi presidida por León XIV, que dio inicio a las 10:12 horas.

Antes de la celebración, el Pontífice recorrió en papamóvil varias calles céntricas de Madrid, entre ellas Serrano, Goya y la emblemática Plaza de Colón, donde fue recibido con aplausos, vítores y muestras de afecto por una multitud que se agolpaba a su paso. Posteriormente, León XIV fue recibido por los Reyes de España, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía en el Palacio de Cibeles, en un encuentro protocolario que estuvo cargado de simbolismo.

La procesión del Corpus Christi continuó desde los aledaños de Cibeles hasta la iglesia de San José, en la calle Alcalá, convirtiendo el centro de Madrid en el epicentro de una de las grandes citas religiosas del año. Durante la misa, celebrada ante una multitud cercana al millón de personas, el papa León XIV pronunció un discurso en el que afirmó: "La religiosidad no es un museo que visitar", reivindicando una fe viva y comprometida.

Esta visita, la primera del pontífice a España y que ocurre 15 años después de la última visita de un Santo Padre, incluye también un evento en el estadio Santiago Bernabéu. En sus intervenciones, tanto León XIV como el rey Felipe VI hicieron referencia a los que "avivan el fuego de la polarización" y al "dolor causado por los casos de abusos", mostrando sensibilidad hacia temas sociales delicados.

La Pequeña Guardia Suiza Pontificia acompañó al papa en su recorrido, y en la Vigilia con Jóvenes, el pontífice exhortó a los asistentes: "Ante la violencia de la guerra y la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva". La visita, que ha generado un enorme interés mediático, se ha seguido en directo a través de múltiples plataformas, con una audiencia masiva tanto presencial como en streaming





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