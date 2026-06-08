El Papa León XIV continúa su visita a Madrid con una agenda llena de actos y eventos que lo llevarán a diferentes lugares de la ciudad.

La visita del Papa León XIV a Madrid alcanza su tercer día con una agenda repleta de actos. El Pontífice comenzará el día con una reunión con el presidente del Gobierno y posteriormente se desplazará al Congreso de los Diputados para encontrarse con los parlamentarios.

La jornada continuará en la Catedral de la Almudena, donde participará en un acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena. El Papa también visitará la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos y compartirá un almuerzo con sus miembros. Por la noche, se realizará un gran evento en el Bernabéu, donde se combinarán música, oración y la participación de representantes de toda la Iglesia de Madrid.

El evento contará con la intervención de un coro familiar de alrededor de mil voces, acompañado por 70 músicos y un centenar de bailarines, bajo la dirección de Toño Casado. Además, el Papa circulará varias veces por la M-30 y otras vías para garantizar su seguridad, lo que provocará cortes en el tráfico de la ciudad.

Las calles por las que pase el papamóvil estarán interrumpidas para que los fieles puedan coger un sitio privilegiado con el que, con suerte, puedan incluso darle la mano al papa León XIV. El recorrido previsto para este lunes en el papamóvil arrancará a las 18.00 horas hacia la catedral de la Almudena y continuará por la Gran Vía de San Francisco, la Puerta de Toledo y la calle Mayor hasta la Puerta del Sol.

Después, irá por la carrera de San Jerónimo, la plaza de las Cortes enfrente del Congreso y la calle Felipe IV y Alfonso XII, cercanas al paseo del Prado. Por último, ya terminando su paseo, cruzará la calle Alcalá, Príncipe de Vergara, Concha Espina y la plaza Sagrados Corazones. La visita del Papa León XIV a Madrid es un evento histórico que pasará a la historia del Congreso y será recordado por generaciones futuras





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