El Papa León XIV comienza su visita a Barcelona con una intensa agenda, reuniéndose con los voluntarios en Madrid y luego llegando a Barcelona. La fiesta de los voluntarios en IFEMA comienza a las 8.30 de la mañana, con la proyección de vídeos de los voluntarios y actuaciones musicales.

La visita del Papa León XIV a Barcelona se inicia con una intensa agenda en la capital catalana. El jefe de la Iglesia se reúne con los voluntarios en Madrid y luego llega a Barcelona , donde se encuentra con el presidente de la Generalitat , Salvador Illa, y con miembros de la orden de los Agustinos.

La fiesta de los voluntarios en IFEMA comienza a las 8.30 de la mañana, con la proyección de vídeos de los voluntarios y actuaciones musicales. El Papa escucha los testimonios de dos voluntarios y posteriormente hará su última intervención pública en su recorrido por Madrid. La comitiva del Papa ha abandonado la Nunciatura Apostólica de Madrid y se dirige hacia IFEMA, donde le esperan 12.000 voluntarios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado el 'hondo sentir católico' que ha demostrado Madrid, mostrando a su vez que es un 'día durante la visita apostólica del Papa León XIV'. El Papa León XIV ha recibido esta mañana a benefactores del viaje apostólico en la sede de la Nunciatura en Madrid.

Entre los participantes en la reunión se encuentran el presidente del Real Madrid, que accedieron a la sede de la Nunciatura en torno a las 8.30 horas de este martes. El Papa tiene previsto abandonar esta misma mañana la capital, después de mantener un encuentro en el Ifema con unos 12.000 voluntarios.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado que regalará al Papa León XIV por su visita a Barcelona un facsímil de un texto en catalán que reseña las 'raíces cristianas' de Cataluña y ha afirmado que le explicará que la sociedad catalana es una sociedad plural, acogedora y a favor de la paz, ha dicho en una entrevista en TV3.

La Torre Glòries, el icónico rascacielos de Barcelona de 144 metros, se iluminará los próximos días con la imagen de la cruz de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y Las calles de Madrid retornan a la normalidad después de que cientos de miles de personas desplazadas para la visita del Papa hayan sido durante tres días protagonistas de los multitudinarios actos y hayan ocupado los distintos escenarios de la ciudad durante la visita del pontífice. El Papa se despide de Madrid tras tres intensas jornadas en un acto que ha sido considerado un éxito





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