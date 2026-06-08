La visita del Papa altera la vida cotidiana en Barcelona: vecinos y comerciantes se preparan para las restricciones de seguridad

Los preparativos para la visita del Papa León XIV a Barcelona incluyen un amplio dispositivo de seguridad que afecta a vecindarios y zonas turísticas como la Sagrada Familia y la Catedral. Vecinos y hosteleros manifiestan preocupación por las restricciones de acceso y la obligación de desmontar terrazas, mientras las autoridades desplegarán miles de agentes. Paralelamente, en Madrid, el Papa hizo un llamado al Congreso a respetar la dignidad humana.

Los vecinos de Barcelona , especialmente en las zonas aledañas a la Sagrada Familia y la Catedral, ya están acostumbrados a esquivar turistas a diario y ahora también deben sortear los preparativos de la visita del Papa.

En los alrededores de la basílica se están montando varios escenarios, gradas y pantallas gigantes para albergar a uno de los platos fuertes de la visita del pontífice. El impacto de la visita ya se nota en la zona de la Sagrada Familia, donde se establecerá un amplio perímetro de seguridad. Carteles y avisos en todas las porterías ya avisan de que será necesario identificarse como vecino esos días para poder acceder a sus viviendas.

Ferran, vecino de toda la vida, explica que su coche no saldrá del garaje hasta nueva orden y que las bicicletas y motos también deberán desaparecer de las aceras. Entre los hosteleros de la avenida Gaudí, donde las vistas desde sus terrazas son espectaculares, hay preocupación porque deberán desmontar las terrazas y solo funcionará el servicio interno.

La catedral de Barcelona también será otra de las paradas destacadas en la ciudad y donde el ir y venir de operarios preparando el espacio es muy visible. Uno de los quioscos de la plaza deberá cerrar y María Ojamo, su propietaria, cuenta que esto supondrá pérdidas un día con tantos visitantes. Los restaurantes de la plaza también indican que las terrazas no estarán operativas.

Juan Montoya, camarero, comenta que solo se hará servicio interior pero confiesa, entre risas, que ojalá el Papa se acerque hasta aquí y le invite a un café. Quien también vive pendiente de las restricciones es Víctor Nuez, dueño de uno de los restaurantes de la zona, quien señala que se quedan sin terrazas, supone que es un tema de seguridad, pero no se les da ningún tipo de compensación y añade que no te obligan a cerrar, pero no tienen terraza.

El amplio dispositivo previsto incluye 5.600 agentes de los Mossos, la Guardia vaticana, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el equipo de la Casa Real y el de la Presidencia del Gobierno. Paralelamente, el Papa León XIV en su visita a Madrid ha pedido al Congreso respetar la dignidad humana y alejarse de la cultura del descarte, reivindicando la fe cristiana en la identidad cultural europea con un llamamiento a abrir de par en par las puertas a Cristo.

Esta declaración ha generado gran expectación y se enmarca en un contexto de preparativos intensos tanto en Barcelona como en Madrid, donde los operarios ultiman los espacios para los eventos papales. El sacerdote y creador de la canción 'Alza la mirada', Toño Casado, ha comentado que hacer esta canción fue un regalo, ya que querían crear algo que la gente pudiese cantar.

La visita del Papa está rodeada de un gran despliegue de seguridad y logística que afecta a la vida cotidiana de los residentes y comerciantes en las zonas por donde transitará, generando tanto expectación como molestias entre la población local





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Visita Del Papa Barcelona Sagrada Familia Restricciones Seguridad Vecinos Hostelería Dispositivo Seguridad Papa León XIV Madrid Congreso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

León XIV, primer papa en hablar en el Congreso de los DiputadosEl papa León XIV visita el Congreso de los Diputados, siendo el primer pontífice en intervenir en el hemiciclo. Es recibido con honores de jefe de Estado, firma el Libro de Honor y aborda temas como la polarización política y la migración en Canarias.

Read more »

Discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados, streaming en directoSigue en directo el esperado e histórico discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados.

Read more »

El Papa León XIV pronuncia un discurso histórico en el Congreso de los DiputadosEl sumo pontífice se convierte en el primero en dirigirse al pleno del Congreso, donde es recibido por altas autoridades del Estado y firma en el libro de honor. Previamente, mantuvo una reunión con el presidente Pedro Sánchez.

Read more »

El papa León XIV rompe el protocolo y es ovacionado en el Congreso de los DiputadosEl papa León XIV ofreció un histórico discurso en el Congreso de los Diputados, donde fue ovacionado durante siete minutos. A la salida, rompió el protocolo para saludar a los ciudadanos a pie. Su visita a España se extiende hasta el 12 de junio.

Read more »