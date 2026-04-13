La Visita de León XIV a España: Un Campo de Batalla Entre Tradición y Apertura

La próxima visita del Papa León XIV a España se perfila como un evento crucial, marcado por tensiones internas en la Iglesia católica española. El enfrentamiento entre sectores conservadores y aperturistas, la influencia de la ultraderecha y los desafíos relacionados con la inmigración y los abusos sexuales, son algunos de los temas centrales que definirán el enfoque de la visita y los gestos del pontífice.

Para una parte de los organizadores, la idea era espectacular: León XIV atravesando la Puerta de Alcalá, acompañado por una gran comitiva y recibido en Madrid por las máximas autoridades. Una entrada digna de un monarca absoluto que rememoraba el boato de las visitas de Benedicto XVI y Juan Pablo II.

Sin embargo, la propuesta chocó contra la resistencia de otros miembros del comité encargado de diseñar la visita papal. “¿Qué es eso de la Puerta de Alcalá? El Santo Padre hará su entrada por Carabanchel. El Papa quiere priorizar a la gente de las periferias”, relata un obispo conocedor de las negociaciones internas.

El detalle del recibimiento es mucho más que una simple anécdota; es un claro reflejo del enfrentamiento entre el sector conservador y el aperturista, ambos buscando controlar el enfoque de la visita de León XIV en un momento crítico para la Iglesia española. La jerarquía católica se ha visto presionada por la ultraderecha durante el último año, especialmente por el apoyo eclesial a la regularización de inmigrantes y su postura favorable a la resignificación del Valle de los Caídos.

Por otro lado, la influencia tradicional de los obispos sobre el Partido Popular (PP) ha disminuido, y la relación de la Conferencia Episcopal Española (CEE) con el Gobierno se mantiene tensa, particularmente después de los desacuerdos durante las negociaciones sobre la reparación a las víctimas de pederastia clerical. Son temas cruciales para León XIV, quien en noviembre expresó su preocupación a la cúpula de la CEE por el auge de la ultraderecha y se interesó por el estado de las negociaciones con el Ejecutivo para abordar el escándalo de los abusos.

Fuentes episcopales también afirman que muchos jerarcas sienten que están perdiendo el control sobre la evangelización, especialmente entre los jóvenes. “No controlan las nuevas realidades como Hakuna, Effetá o Emaús. Ahora son los influencers y las entidades laicas las que movilizan a las masas de católicos y lideran los procesos de conversión. Y en esto, los obispos están divididos”, comenta una fuente de la CEE.

Esta división se manifiesta también en la organización de la visita de León XIV, la primera a España durante su pontificado (Francisco se negó a visitar el país) y también a un país europeo. La atención estará centrada en los gestos y declaraciones del Papa, especialmente en temas delicados como la regularización de inmigrantes, la pederastia, la eutanasia y el apoyo político a la guerra de Irán. Aunque el Vaticano tiene la última palabra sobre la agenda, los organizadores son quienes proponen la mayoría de los eventos o definen su enfoque. “Los gestos son importantes. En visitas anteriores, la organización fue más conservadora y tuvo libertad total: llenar un recinto con monjas vestidas de hábito, reuniones con universitarios católicos...”, indica un asesor de comunicación eclesial, que señala que por primera vez existe un grupo aperturista que apuesta por formas muy distintas: “Misas en espacios abiertos, encuentros con personas no católicas y políticos de izquierdas. Es decir, en la línea del papa Francisco y no en la de Benedicto XVI”.

Sin embargo, a sesenta días de la visita, el Vaticano aún no ha aprobado la agenda y muchas propuestas siguen en el aire. Las discusiones y las preocupaciones de los organizadores persisten. Un tema pendiente es si el pontífice visitará el Congreso y dará un discurso ante la cámara, una petición formal de la CEE desde hace un mes. Sería la primera vez que un papa acude a las Cortes como jefe de Estado. El sector conservador de la Iglesia teme que sus palabras puedan molestar a ciertos partidos católicos como Vox, e incluso se plantea la posibilidad de que no asistan al hemiciclo.

El grupo conservador, mayoritario en la CEE, actúa con cautela en cualquier asunto relacionado con la extrema derecha. Por ejemplo, cuando se reveló que el Papa estaba preocupado por la instrumentalización del voto católico por grupos ultras, el órgano de coordinación de los obispos se apresuró a publicar una nota de prensa para asegurar que el pontífice no mencionó a ningún “grupo concreto”. Existe el temor de enojar “a los fachas”, según una fuente de la CEE, pero algunos obispos se resisten y se oponen a Vox. Un prelado explica: “Esta política no representa al catolicismo ni es lo que hace la Iglesia en España. Estamos trabajando para que el Papa se encuentre con inmigrantes, desplazados y la gente que les ayuda”.

León XIV, de hecho, visitará las Islas Canarias (11 y 12 de junio) como un guiño a las intenciones de Francisco de viajar a las islas para dar visibilidad a las muertes en las rutas migratorias desde África. Además de Madrid (del 6 al 9), Barcelona (9 y 10) también será ciudad de su visita. La tensión entre conservadores y aperturistas, la influencia de la ultraderecha, y la preocupación por temas sensibles como la migración y los abusos sexuales, marcan el contexto de la visita papal, evidenciando los desafíos internos que enfrenta la Iglesia española en la actualidad.





elpais_espana / 🏆 22. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

León XIV Visita Papal Iglesia Española Conservadores Aperturistas Ultraderecha Inmigración Pederastia Vaticano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sánchez llega a China en su cuarta visita al país y volverá a reunirse con XiEl avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte su esposa, Begoña Gómez, aterrizó en el aeropuerto de...

Read more »

El Papa confirma que su evento más grande en España será en Cibeles«Nos veremos en junio», desvela León XIV a los participantes en la Fiesta de Resurrección

Read more »

Destino África: el papa León XIV viaja a la nueva frontera del catolicismoGuerra en Irán, en el Líbano, en Gaza, en Ucrania; un Donald Trump desatado y abriendo grietas en el orden mundial; la democracia en retroceso... La lista de frentes abiertos en este mundo en crisis parece inacabable, pero en ese elenco de prioridades África está muy lejos de los primeros puestos.

Read more »

León XIV frente a TrumpPuede que más adelante, con la perspectiva que da el tiempo, se verá que la amenaza de aniquilar una civilización y devolverla a la edad de piedra fue la gota que colmó el...

Read more »

León XIV frente a TrumpPuede que más adelante, con la perspectiva que da el tiempo, se verá que la amenaza de aniquilar una civilización y devolverla a la edad de piedra fue la gota que colmó el...

Read more »

Trump arremete contra el Papa León XIV por críticas a Irán y VenezuelaDonald Trump critica duramente al Papa León XIV por sus comentarios sobre Irán y Venezuela, acusándolo de ser débil en política exterior y de complacer a la izquierda radical. Trump sugiere que el Papa fue elegido por ser estadounidense y anuncia medidas contra Irán.

Read more »