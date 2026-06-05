La visita de León XIV a España desata una fuerte controversia entre sectores laicos, independentistas y de memoria histórica

La inminente visita del papa León XIV a España ha generado una ola de críticas por parte de diversos colectivos que cuestionan el uso de fondos públicos y la participación del pontífice en el Congreso, mientras grupos independentistas catalanes reclaman mayor presencia del catalán y asociaciones de memoria histórica exigen su paso por el Valle de los Caídos.

La inminente visita de León XIV a España ha desatado una intensa controversia en el panorama social y político del país, mucho antes de que el avión papal aterrice en suelo español.

Mientras miles de fieles católicos aguardan con entusiasmo y expectación los múltiples actos programados en ciudades como Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, diversos colectivos y asociaciones han alzado la voz para expresar su frontal oposición a lo que consideran un despliegue institucional excesivo y un uso indebido de fondos públicos. Entre los detractores más destacados se encuentra el movimiento laico, representado por organizaciones como Europa Laica, que cuestionan la naturaleza de los actos y el tratamiento que el Estado español está dispensando a esta visita religiosa, en lo que perciben como una contradicción flagrante con el principio de aconfesionalidad consagrado en la Constitución.

La polémica no se queda ahí, sino que se extiende a otros frentes, como la possible intervención del pontífice en el Congreso de los Diputados, la gestiónmemoria histórica en el Valle de los Caídos, y las reivindicaciones lingüísticas y políticas de grupos independentistas catalanes, que critican la falta de reconocimiento institucional de su lengua y la posibilidad de que el uso del catalán sea meramente testimonial. Este cruce de críticas dibuja un mapa de descontento diverso, pero cohesionado en su rechazo a lo que ven como una instrumentalización de las instituciones públicas en favor de una concreta confesión religiosa.

El presidente de Europa Laica, José Antonio Naz, ha sido especialmente incisivo en sus declaraciones. Según Naz, el Estado español está actuando "como si fuera un Estado católico que está recibiendo a su jefe religioso, como si fuera el jefe de todas las personas que habitan este Estado". Esta analogía subraya la percepción de que las autoridades están priorizando una identidad religiosa concreta sobre la pluralidad de creencias y convicciones de la ciudadanía.

En esa línea, la organización ha criticado duramente la asignación de recursos económicos provenientes de los presupuestos generales para sufragar los actos de la visita papal, un dinero que, en su opinión, debería ser neutral y destinado a fines secularizados.

"Que se gaste una cantidad de dinero que es de todo el mundo para una religión particular", sentencian, poniendo el acento en la injusticia percibida de que todos los contribuyentes, creyentes o no, financien un evento de naturaleza confesional. Esta postura ha ganado terreno en el debate público, alimentada por la coyuntura económica y por una creciente secularización de la sociedad española, que hace más visible cualquier gesto que pueda interpretarse como privilegio para la Iglesia Católica.

Otro de los puntos que ha avivado la controversia es la posibilidad, considerada inédita, de que el papa León XIV pronuncie un discurso en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Para Europa Laica, esta eventualidad representaría "rozar el máximo, la ruta imposible", un acto que consideran inconcebible en un Estado aconfesional.

"Ir a la sede de la soberanía popular a dar un sermón religioso", en palabras de su presidente, sería una invasión de la esfera política por parte de una autoridad religiosa, vulnerando la separación de poderes y la neutralidad del espacio público. Aunque la visita al Valle de los Caídos, el monumento conocido ahora como Cuelgamuros, no ha sido confirmada oficialmente en el programa, colectivos como la asociación Salvemos el Valle de los Caídos han exigido que el pontífice incluya una parada obligatoria allí.

Estas asociaciones, de ideario republicano y memoria histórica, ven en el monumento un símbolo de la imposición católica durante la dictadura franquista y reclaman que el papa manifieste su postura al respecto. Según explicaciones de Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, estos grupos "no quieren tanto que el papa no venga sino obligar al Pontífice a que vaya a sitios donde no va a ir, especialmente el Valle de los Caídos".

A su juicio, detrás de esta exigencia hay una "visión excluyente del catolicismo", una estrategia para forzar al papa a reconocer, en sus propios términos, que solo se puede ser católico bajo ciertas condiciones. Bastante interpreta que piden: "Quiero que vengas a mi casa a hacer lo que yo quiero y a reconocer que solo se puede ser católico...

", sugiriendo que el objetivo último no es la secularización sino la adopción de una determinada postura política por parte de la Iglesia. Por su parte, los grupos independentistas catalanes han entrado en la controversia con reivindicaciones propias. Critican que la visita del papa, con un itinerario que parece omitir de manera significativa Cataluña, supone una falta de reconocimiento institucional a la realidad lingüística y política de la región.

Yendo más allá, han advertido que un uso meramente protocolario o limitado del catalán durante los actos sería interpretado como una afrenta, un gesto superficial que no corresponde a la relevancia que tiene la lengua catalana en el contexto de la diversidad lingüística española. Sobre este último aspecto, el redactor de Religión Digital ha apuntado que, en el momento de la bendición, el papa "hará lo que pueda", un comentario que da a entender que las limitaciones lingüísticas pueden ser técnicas o de conveniencia, más que una postura deliberada de exclusión.

En conjunto, la llegada de León XIV se percibe como un evento que activa múltiples líneas de fractura en la sociedad española: la relación Iglesia-Estado, la gestión de la memoria histórica, la cuestión territorial y el modelo lingüístico. La combinación de todos estos frentes convierte esta visita papal en uno de los acontecimientos sociales más polarizadores de los últimos años, donde cada gesto será analizado y cada silence interpretado.

La tensión entre el derecho a la libre expresión religiosa y el principio de neutralidad institucional se manifiesta de manera cruda, y el ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra en el centro de la tormenta, intentando equilibrar los protocolos diplomáticos vaticanos con las demandas de una parte considerable de la ciudadanía que exige coherencia con el Estado laico. La seguridad, por su parte, también ha sido mencionada en los fragmentos proporcionados, con el gobierno asegurando que se está trabajando "siempre con el riesgo de atentado, pero no se han detectado movimientos", lo que añade otra capa de complejidad logística y comunicativa a un viaje cargado de simbolismo y contestación





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