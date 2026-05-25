La procesión de la Virgen del Rocío en Almonte, Huelva, ha comenzado con una adherencia masiva de peregrinos y pobladores locales. Procesión

La Virgen del Rocío iniciñ su tradicional procesión en Almonte , Huelva , a las 03:08 horas del lunes de Pentecostés , visitando las 127 filiales presentes. Vestida con el terno de los Montpensier, la Blanca Paloma fue llevada a hombros tras el salto de la reja a las 03:02 horas.

La procesión, que incluye un recorrido ampliado por la plaza de Doñana, se desarrolla con miles de fieles acompañando a la Virgen. El Operativo Ermita del Plan Romero atendió 22 casos médicos sin gravedad, destacando desvanecimientos y cuadros de ansiedad. Este año, Almonte vivirñ la Venida de la Virgen en agosto. , para recorrer la aldea de Almonte (Huelva) y procesionar en su visita a las 127 filiales que han peregrinado hasta allí.

La Patrona de Almonte va ataviada con el terno completo de los Montpensier, recientemente restaurado en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico





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