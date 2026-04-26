La violencia armada en EE.UU.: una realidad cotidiana que afecta a todos

El reciente incidente en el Washington Hilton, donde el presidente Trump y otras figuras políticas se vieron afectados por un tiroteo, destaca la normalización de la violencia armada en Estados Unidos. Este evento refleja una realidad que millones de estadounidenses ya han vivido en diversos contextos, desde escuelas hasta lugares de culto, sin la protección de agentes del Servicio Secreto. La cobertura mediática y las reacciones internacionales revelan una preocupación creciente por la falta de debate sobre el acceso a las armas y la seguridad pública.

El incidente ocurrido en el Washington Hilton el sábado por la noche, donde el presidente Donald Trump y numerosas figuras de la línea de sucesión presidencial se encontraban en el salón de baile cuando se registraron disparos en el exterior, podría parecer insólito.

Sin embargo, esta situación es lamentablemente común en Estados Unidos, donde los disparos, los confinamientos caóticos y los estallidos de violencia interrumpen constantemente reuniones pacíficas. Miles de miembros de la élite mediática y política vivieron de primera mano lo que millones de estadounidenses ya han experimentado en escuelas, oficinas, centros comerciales y lugares de culto. En la mayoría de estos casos, no hay agentes del Servicio Secreto presentes para proteger a los afectados.

Mientras me agachaba debajo de una mesa en el salón de baile, no sabía mucho, pero sí sabía que la ayuda estaba en camino. Oleadas de agentes de las fuerzas del orden irrumpieron en el lugar, saltando de silla en silla y asegurando el área. Un hombre cerca de mí parecía herido, o al menos aturdido, y un agente lo ayudó a salir cojeando. Todos en la sala agradecieron a los agentes, guardaespaldas y policías que respondieron.

Sin embargo, no pude evitar pensar que la mayoría de los estadounidenses que se encuentran en medio de una emergencia con disparos se sienten mucho más expuestos y vulnerables. Es crucial que sigamos reconociendo esta realidad en la cobertura posterior a este incidente.

Como dijo el presentador de CNN Victor Blackwell durante una entrevista esta mañana: 'Las personas en esa sala se enfrentaron a lo mismo que han enfrentado estudiantes, asistentes a cines, fieles en iglesias y personas en supermercados: la amenaza de la violencia armada'. El tiroteo puso de manifiesto cómo la violencia política se ha convertido en una característica de la vida en Estados Unidos, según escribió Rachel Leingang de The Guardian.

El presidente es el objetivo más visible de la violencia política, pero las amenazas han afectado durante años a funcionarios a nivel local, estatal y federal, y la violencia ha cobrado la vida de miembros de ambos partidos principales, como señaló Luke Broadwater de The New York Times. Durante nuestra cobertura en CNN durante la noche, Jim Sciutto destacó que quienes observan desde otros países se desconciertan ante esta realidad estadounidense.

'Una cosa que sabemos', dijo Sciutto, 'es que habrá mucho debate posterior sobre medidas de seguridad. Quizás también sobre la retórica. Pero no habrá una discusión de fondo sobre el acceso a las armas, ¿verdad? Simplemente no la habrá'.

Le respondí que los estadounidenses suelen omitir esa parte de la conversación, y luego el resto del mundo nos mira y piensa que estamos locos. Esta mañana, mi hijo de 6 años me envió un mensaje: '¿Estás bien?

'. Sí, todos estamos bien. Hablé con él por videollamada y le dije que pronto estaría en casa.

Sin embargo, me preocupa que algún día sea yo quien le haga esa misma pregunta, porque parece que en Estados Unidos todos terminan, en algún momento, demasiado cerca de un estallido terrible de violencia





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