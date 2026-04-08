La venta de catálogos musicales: ¿una tendencia global con obstáculos en España?

El auge de la venta de catálogos musicales, liderado por figuras como Britney Spears, plantea preguntas sobre su viabilidad en España, donde la legislación de propiedad intelectual introduce barreras significativas.

A principios de febrero, Britney Spears vendió su catálogo a Primary Wave por aproximadamente 200 millones de dólares, unos 173 millones de euros. Esta operación forma parte de una tendencia más amplia que ha marcado la industria musical en los últimos años.

Bob Dylan vendió sus derechos editoriales a Universal Music Publishing por 300 millones de dólares, 259 millones de euros; Neil Young cedió el 50% de su catálogo a Hipgnosis Songs Fund; y Shakira hizo lo propio con ese mismo fondo británico. Hipgnosis, fundado en 2018 por Merck Mercuriadis, financió sus compras captando dinero de inversores a través del mercado bursátil. La estrategia se basaba en la idea de que los grandes catálogos musicales funcionan como activos relativamente estables, generando ingresos recurrentes a través de plataformas digitales, radio y sincronizaciones, y que no dependen directamente de las fluctuaciones del mercado financiero. Esto los convierte en instrumentos atractivos para la diversificación de inversiones. Hipgnosis dejó de cotizar en 2024 tras ser adquirida por Blackstone, que integró su catálogo en una nueva estructura privada. Hoy en día, opera bajo el paraguas de Recognition Music Group, enfocada en la gestión y monetización global de derechos musicales.\En realidad, la venta de derechos de autor no es algo nuevo; siempre han sido transmisibles y gestionados por editoriales musicales. Lo que ha cambiado es la conceptualización de estos activos. Ya no se adquieren únicamente como parte de una estrategia creativa o editorial, sino como instrumentos financieros con la capacidad de generar flujos de caja proyectables a largo plazo. ¿Qué ocurre en el contexto español? Kiko Veneno, de 76 años, afirma que la dimensión económica de los derechos de autor siempre ha estado presente: Desde el principio, los derechos de autor han sido activos financieros. En los años 60 y 70, estaban en manos de miles de autores que recibían beneficios de la industria musical. Hoy en día, están concentrados en pocas compañías y plataformas, de las cuales muy pocos músicos obtienen beneficios significativos. Loquillo, de 65 años, comparte esta visión, señalando que el repertorio de un artista es un activo financiero desde el momento en que se protege con el registro y los derechos de autor, algo accesible desde tiempos de Dickens y Turgueniev, gracias a ellos. La pregunta crucial es si este modelo de venta de catálogos puede replicarse en España.\Se han realizado intentos, aunque con resultados limitados. El caso más destacado fue el de Clippers, que adquirió el catálogo del compositor David Santiesteban, siguiendo una lógica de concentración de derechos y monetización de flujos futuros. Un proyecto más ambicioso fue The Musix, una iniciativa española que aspiraba a fragmentar los derechos en participaciones negociables, inspirada en la empresa estadounidense JKBX (hoy Jukebox). Jukebox permite a particulares comprar acciones de canciones y recibir un porcentaje de sus ingresos futuros. Arturo Parga, abogado especializado en propiedad intelectual y parte del proyecto, explica que la idea surgió al observar las grandes operaciones anglosajonas: Vimos que se producían estas ventas de catálogos, pero en el mundo anglo, y pensamos: ¿y si la gente pudiera participar de los royalties de sus artistas favoritos?. La propuesta implicaba que inversores minoristas adquirieran pequeños porcentajes de canciones y recibieran los royalties proporcionales. Según Parga, el atractivo era doble: Por un lado era financiero, aunque creo que eso iba a ser residual; por otro lado, era más por apoyar a tu artista. Sin embargo, el marco jurídico español presenta obstáculos estructurales para replicar este modelo. El primer obstáculo es la existencia de derechos morales intransferibles. En España, explica Parga, no es tan sencillo que ocurran esas ventas de catálogos. El derecho continental protege al autor, considerándolo la parte más vulnerable. Ainara LeGardon, música y divulgadora en propiedad intelectual, subraya que el punto de partida legal es diferente: En nuestro territorio, la Ley de Propiedad Intelectual reconoce una doble vertiente de los derechos, la económica y la moral. Y añade un matiz crucial: Estos derechos de carácter moral son, por ley, irrenunciables e inalienables. No se pueden transferir. En la práctica, esto significa que el autor conserva ciertas facultades sobre su obra. Como ejemplo, el creador podría oponerse a determinados usos: Puede decir: no me da la gana que mi canción salga en el anuncio de Coca-Cola. Y entonces no hay discusión. En Estados Unidos, estos derechos no existen. Incluso en la vertiente económica, existen limitaciones. LeGardon recuerda que nuestra ley reconoce algunos derechos de carácter remuneratorio que son intransferibles y de gestión colectiva obligatoria, lo que implica que ciertas explotaciones deben gestionarse a través de entidades como SGAE. En consecuencia, aunque un autor ceda derechos de explotación, no se desvincula completamente del futuro de sus obras en el mercado





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