La Vengadora de las Mujeres: Una producción coproducida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico

La Vengadora de las mujeres es una obra casi olvidada que cuenta la historia de Laura, una mujer noble decidida a no casarse y a reclamar su lugar intelectual. La producción, coproducida con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, será presentada en el Teatro de la Comedia a lo largo del mes de mayo y contará con una nueva versión dirigida por Carlos Martín. La obra combina comedia, romance, filosofía y ha sido buscada por Lope como un comentario sobre la relación de los hombres con el honor y el valor, temas que centraban el Siglo de Oro.

La vengadora de las mujeres narra la historia de Laura, una mujer noble que se niega a casarse y se enfrenta a los hombres. Decide crear una escuela femenina para reclamar la igualdad y su espacio intelectual.

Con un vestuario de colores grises, negros y blancos y una escenografía dinámica y simbólica, el espectáculo incluye comedia, romance, filosofía y esgrima. Los actores interpretan a un amplio reparto compuesto por Silvia de Pé, Gabriel Moreno, Secun de la Rosa, José Vicente Moirón, Xavi Caudevilla, Nacho Rubio, Chavi Bruna, Lorena Berdún e Itziar Miranda; María Galiana





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